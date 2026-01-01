Потяги через Луцьк затримуються на понад три години через обстріли





Серед них є й ті, що курсують через Луцьк,



Йдеться про потяги:



№ 97/98 («Ковель — Київ») запізнюється на 3 години;



№ 77/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 8 хвилин;



№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 2 години 6 хвилин;



№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 2 години і 4 хвилини.



Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.



Нагадаємо, вночі 27 серпня росіяни почали атакувати інфраструктуру Одеси. Обстріли продовжились і зранку. У місті вже відомо про трьох постраждалих.



Під ударом також опинилися Київщина. Столицю атакували реактивні безпілотники. Ворог завдав удару також і по передмістю Києва.



У Харкові ворог вдарив по торговому центру. Наразі відомо про трьох постраждалих. Крім того, від обстрілів постраждало і Запоріжжя та Дніпропетровщина. У частині областей загроза обстрілів триває досі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рейси понад сотні українських поїздів 27 серпня затримуються через обстріли.Серед них є й ті, що курсують через Луцьк, повідомляє misto.media.Йдеться про потяги:№ 97/98 («Ковель — Київ») запізнюється на 3 години;№ 77/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 8 хвилин;№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 2 години 6 хвилин;№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 2 години і 4 хвилини.Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.Нагадаємо, вночі 27 серпня росіяни почали атакувати інфраструктуру Одеси. Обстріли продовжились і зранку. У місті вже відомо про трьох постраждалих.Під ударом також опинилися Київщина. Столицю атакували реактивні безпілотники. Ворог завдав удару також і по передмістю Києва.У Харкові ворог вдарив по торговому центру. Наразі відомо про трьох постраждалих. Крім того, від обстрілів постраждало і Запоріжжя та Дніпропетровщина. У частині областей загроза обстрілів триває досі.

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