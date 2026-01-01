Потяги через Луцьк затримуються на понад три години через обстріли
Сьогодні, 14:30
Рейси понад сотні українських поїздів 27 серпня затримуються через обстріли.
Серед них є й ті, що курсують через Луцьк, повідомляє misto.media.
Йдеться про потяги:
№ 97/98 («Ковель — Київ») запізнюється на 3 години;
№ 77/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 8 хвилин;
№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 2 години 6 хвилин;
№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 2 години і 4 хвилини.
Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.
Нагадаємо, вночі 27 серпня росіяни почали атакувати інфраструктуру Одеси. Обстріли продовжились і зранку. У місті вже відомо про трьох постраждалих.
Під ударом також опинилися Київщина. Столицю атакували реактивні безпілотники. Ворог завдав удару також і по передмістю Києва.
У Харкові ворог вдарив по торговому центру. Наразі відомо про трьох постраждалих. Крім того, від обстрілів постраждало і Запоріжжя та Дніпропетровщина. У частині областей загроза обстрілів триває досі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Серед них є й ті, що курсують через Луцьк, повідомляє misto.media.
Йдеться про потяги:
№ 97/98 («Ковель — Київ») запізнюється на 3 години;
№ 77/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 8 хвилин;
№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 2 години 6 хвилин;
№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 2 години і 4 хвилини.
Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.
Нагадаємо, вночі 27 серпня росіяни почали атакувати інфраструктуру Одеси. Обстріли продовжились і зранку. У місті вже відомо про трьох постраждалих.
Під ударом також опинилися Київщина. Столицю атакували реактивні безпілотники. Ворог завдав удару також і по передмістю Києва.
У Харкові ворог вдарив по торговому центру. Наразі відомо про трьох постраждалих. Крім того, від обстрілів постраждало і Запоріжжя та Дніпропетровщина. У частині областей загроза обстрілів триває досі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Потяги через Луцьк затримуються на понад три години через обстріли
Сьогодні, 14:30
Андрія Разумовського обрали головою Наглядової ради Луцького національного технічного університету
Сьогодні, 13:06
Після операції вже може сидіти без допомоги: стало відомо про стан 17-річного Сашка, який травмувався у Хрінниках
Сьогодні, 12:35