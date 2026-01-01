Потяги через Луцьк затримуються на понад три години через обстріли

Потяги через Луцьк затримуються на понад три години через обстріли
Рейси понад сотні українських поїздів 27 серпня затримуються через обстріли.

Серед них є й ті, що курсують через Луцьк, повідомляє misto.media.

Йдеться про потяги:

№ 97/98 («Ковель — Київ») запізнюється на 3 години;

№ 77/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 8 хвилин;

№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 2 години 6 хвилин;

№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 2 години і 4 хвилини.

Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.

Нагадаємо, вночі 27 серпня росіяни почали атакувати інфраструктуру Одеси. Обстріли продовжились і зранку. У місті вже відомо про трьох постраждалих.

Під ударом також опинилися Київщина. Столицю атакували реактивні безпілотники. Ворог завдав удару також і по передмістю Києва.

У Харкові ворог вдарив по торговому центру. Наразі відомо про трьох постраждалих. Крім того, від обстрілів постраждало і Запоріжжя та Дніпропетровщина. У частині областей загроза обстрілів триває досі.

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