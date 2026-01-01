У Луцьку підліток без прав викрав автомобіль і збив п’ятьох людей у ДТП, коли тікав від поліції: що вирішив Верховний Суд
Сьогодні, 09:41
Відсутність водійського посвідчення не заважає суду заборонити людині керувати автомобілями.
У справі, яку розглянув Верховний Суд, йшлося про неповнолітнього, який протягом менш ніж місяця вчинив розбій, викрав автомобіль, а потім, тікаючи на ньому від поліції, збив п’ятьох пішоходів — одна людина загинула, пише СЮГ.
Що сталося
Перший епізод стався 20 листопада 2021 року в Луцьку. Неповнолітній разом з іншою особою біля ресторану «Корчма» напав на чоловіка. Під час нападу у потерпілого відібрали iPhone 7 вартістю 4 490 грн.
Другий і третій епізоди відбулися 12 грудня 2021 року. Спочатку близько 13:30 хлопець незаконно заволодів автомобілем Renault Megane вартістю понад 97 тис. грн. При цьому посвідчення водія він взагалі не мав.
Приблизно через годину, о 14:34, він уже їхав викраденим автомобілем Луцьком та не зупинився на вимогу поліцейського. Біля ТРЦ «Там-Там» він під’їхав до регульованого пішохідного переходу, коли для автомобілів горіло червоне світло, однак не зупинився.
Автомобіль виїхав на перехід і збив п’ятьох людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Після цього машина врізалася в дорожній знак і дерево. Одна з потерпілих від отриманих травм померла, ще одна отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Що вирішили суди
Луцький міськрайонний суд визнав підлітка винним у трьох злочинах.
За ДТП йому призначили 5 років позбавлення волі, за розбій — 7 років, а за незаконне заволодіння автомобілем — ще 5 років.
За сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання — 7 років і 6 місяців позбавлення волі.
При цьому суд не конфіскував його майно та не заборонив йому керувати транспортними засобами.
Апеляційний суд із цим погодився.
У касаційній скарзі прокурор зазначив, що апеляційний суд безпідставно погодився із висновком місцевого суду в частині не призначення додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, оскільки відсутність посвідчення водія не виключає можливість застосування до особи позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткового покарання.
Саме це питання дійшло до Верховного Суду.
ВС пояснив: відсутність водійського посвідчення не заважає суду заборонити людині керувати автомобілями.
Згідно з ч. 1 ст. 55 КК позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткове покарання призначається на строк до 10 років.
При цьому у ст. 55 КК не встановлено обмежень щодо призначення додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, коли воно передбачене у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, особам, які на момент вчинення кримінального правопорушення не мали права керувати транспортними засобами.
Крім цього, суд апеляційної інстанції повною мірою не врахував тяжкість кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК є тяжким злочином; конкретні обставини кримінального провадження, зокрема те, що внаслідок грубого порушення обвинуваченим правил безпеки дорожнього руху, який допустив керування транспортним засобом, не набувши у передбаченому законом порядку відповідних знань та навиків з водіння, виїхав на автомобілі, яким він незаконно заволодів, й допустив наїзд на кількох пішоходів, у зв’язку з чим одна потерпіла від отриманих тяжких тілесних ушкоджень померла, а іншій потерпілій спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.
З врахуванням наведеного, колегія суддів вирішила, що призначене засудженому за ч. 2 ст. 286 КК основне покарання без додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Крім того, таке покарання не є достатнім і необхідним для виправлення засудженого та попередження нових кримінальних правопорушень, не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і особі засудженого внаслідок м’якості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У справі, яку розглянув Верховний Суд, йшлося про неповнолітнього, який протягом менш ніж місяця вчинив розбій, викрав автомобіль, а потім, тікаючи на ньому від поліції, збив п’ятьох пішоходів — одна людина загинула, пише СЮГ.
Що сталося
Перший епізод стався 20 листопада 2021 року в Луцьку. Неповнолітній разом з іншою особою біля ресторану «Корчма» напав на чоловіка. Під час нападу у потерпілого відібрали iPhone 7 вартістю 4 490 грн.
Другий і третій епізоди відбулися 12 грудня 2021 року. Спочатку близько 13:30 хлопець незаконно заволодів автомобілем Renault Megane вартістю понад 97 тис. грн. При цьому посвідчення водія він взагалі не мав.
Приблизно через годину, о 14:34, він уже їхав викраденим автомобілем Луцьком та не зупинився на вимогу поліцейського. Біля ТРЦ «Там-Там» він під’їхав до регульованого пішохідного переходу, коли для автомобілів горіло червоне світло, однак не зупинився.
Автомобіль виїхав на перехід і збив п’ятьох людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Після цього машина врізалася в дорожній знак і дерево. Одна з потерпілих від отриманих травм померла, ще одна отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Що вирішили суди
Луцький міськрайонний суд визнав підлітка винним у трьох злочинах.
За ДТП йому призначили 5 років позбавлення волі, за розбій — 7 років, а за незаконне заволодіння автомобілем — ще 5 років.
За сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання — 7 років і 6 місяців позбавлення волі.
При цьому суд не конфіскував його майно та не заборонив йому керувати транспортними засобами.
Апеляційний суд із цим погодився.
У касаційній скарзі прокурор зазначив, що апеляційний суд безпідставно погодився із висновком місцевого суду в частині не призначення додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, оскільки відсутність посвідчення водія не виключає можливість застосування до особи позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткового покарання.
Саме це питання дійшло до Верховного Суду.
ВС пояснив: відсутність водійського посвідчення не заважає суду заборонити людині керувати автомобілями.
Згідно з ч. 1 ст. 55 КК позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткове покарання призначається на строк до 10 років.
При цьому у ст. 55 КК не встановлено обмежень щодо призначення додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, коли воно передбачене у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, особам, які на момент вчинення кримінального правопорушення не мали права керувати транспортними засобами.
Крім цього, суд апеляційної інстанції повною мірою не врахував тяжкість кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК є тяжким злочином; конкретні обставини кримінального провадження, зокрема те, що внаслідок грубого порушення обвинуваченим правил безпеки дорожнього руху, який допустив керування транспортним засобом, не набувши у передбаченому законом порядку відповідних знань та навиків з водіння, виїхав на автомобілі, яким він незаконно заволодів, й допустив наїзд на кількох пішоходів, у зв’язку з чим одна потерпіла від отриманих тяжких тілесних ушкоджень померла, а іншій потерпілій спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.
З врахуванням наведеного, колегія суддів вирішила, що призначене засудженому за ч. 2 ст. 286 КК основне покарання без додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Крім того, таке покарання не є достатнім і необхідним для виправлення засудженого та попередження нових кримінальних правопорушень, не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і особі засудженого внаслідок м’якості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підліток без прав викрав автомобіль і збив п’ятьох людей у ДТП, коли тікав від поліції: що вирішив Верховний Суд
Сьогодні, 09:41
Сирський навчається в докторантурі Університету оборони, - ЗМІ
Сьогодні, 09:17