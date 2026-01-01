Росіяни вдарили по Запоріжжі, Полтавщині та Кривому Розі: всі наслідки атаки

У ніч на 27 серпня Росія атакувала одразу кілька областей України. У Запоріжжі троє людей отримали поранення, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству поранило ще двох людей.За словами голови Запорізької ОВА, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та одна жінка - усім їм уже надали медичну допомогу.Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель, на місці влучання спалахнула пожежа.Ситуація на ПолтавщиніПро удар повідомили й в обласній військовій адміністрації Полтавщини - за їхніми даними, регіон опинився під атакою, деталі наслідків наразі уточнюються.Голова Криворізької міської адміністраціїповідомив, що місто атакували двома балістичними ракетами.Пізніше стало відомо, що уражено промислове підприємство міста - двоє людей отримали поранення, не важкі.Ця нічна атака стала частиною ширшого удару по кількох регіонах України.