Росіяни вдарили по Запоріжжі, Полтавщині та Кривому Розі: всі наслідки атаки
Сьогодні, 09:01
У ніч на 27 серпня Росія атакувала одразу кілька областей України. У Запоріжжі троє людей отримали поранення, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству поранило ще двох людей.
Наслідки в Запоріжжі
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та одна жінка - усім їм уже надали медичну допомогу.
Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель, на місці влучання спалахнула пожежа.
Ситуація на Полтавщині
Про удар повідомили й в обласній військовій адміністрації Полтавщини - за їхніми даними, регіон опинився під атакою, деталі наслідків наразі уточнюються.
Що відомо про Кривий Ріг
Голова Криворізької міської адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що місто атакували двома балістичними ракетами.
Пізніше стало відомо, що уражено промислове підприємство міста - двоє людей отримали поранення, не важкі.
Ця нічна атака стала частиною ширшого удару по кількох регіонах України.
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Наслідки в Запоріжжі
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та одна жінка - усім їм уже надали медичну допомогу.
Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель, на місці влучання спалахнула пожежа.
Ситуація на Полтавщині
Про удар повідомили й в обласній військовій адміністрації Полтавщини - за їхніми даними, регіон опинився під атакою, деталі наслідків наразі уточнюються.
Що відомо про Кривий Ріг
Голова Криворізької міської адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що місто атакували двома балістичними ракетами.
Пізніше стало відомо, що уражено промислове підприємство міста - двоє людей отримали поранення, не важкі.
Ця нічна атака стала частиною ширшого удару по кількох регіонах України.
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