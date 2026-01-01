Мальтипу, бульдоги чи коргі: які породи собак найпопулярніші у Луцьку
Сьогодні, 08:20
У Луцьку на вулицях можна зустріти собак найрізноманітніших порід — від маленьких мальтипу та чіхуахуа до коргі, лабрадорів і великих кане-корсо.
Журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про продаж тварин у місті, щоб визначити, які породи мають найбільший попит серед містян.
Нині серед найпопулярніших порід за кількістю пропозицій лідирують мальтипу (та їхні різновиди, зокрема тої-пуделі), французькі бульдоги, йорки та шпіци. Їх часто обирають завдяки товариському характеру та компактним розмірам для життя у квартирі.
До прикладу, попри сучасний статус гламурних улюбленців, французькі бульдоги походять від англійських бійцівських собак, а їхні великі стоячі вуха свого часу стали головною візитівкою породи.
Також стабільною популярністю користуються коргі, лабрадори, такси, чіхуахуа та джек-рассел-тер'єри. Ці породи цінують за високу активність, розум і відданість родині. Зокрема, чіхуахуа є найменшою породою собак у світі, чиї предки, за історичними даними, шанувалися ще давніми цивілізаціями мая та ацтеків.
До прикладу такси первинно виводилися для норного полювання на дрібну дичину, а їхня анатомічна будова — подовжений тулуб і короткі лапи — пристосована для пересування під землею. Своєю чергою коргі історично є пастушими собаками, які використовувалися у фермерських господарствах для випасу худоби.
Дещо рідше в оголошеннях зустрічаються акіти, кане-корсо, ротвейлери, добермани та пекінеси.
Попри таку різноманітну та цікаву історію походження, у сучасних реаліях всі ці породи адаптувалися до міського середовища та стали вірними друзями для людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення про продаж тварин у місті, щоб визначити, які породи мають найбільший попит серед містян.
Нині серед найпопулярніших порід за кількістю пропозицій лідирують мальтипу (та їхні різновиди, зокрема тої-пуделі), французькі бульдоги, йорки та шпіци. Їх часто обирають завдяки товариському характеру та компактним розмірам для життя у квартирі.
До прикладу, попри сучасний статус гламурних улюбленців, французькі бульдоги походять від англійських бійцівських собак, а їхні великі стоячі вуха свого часу стали головною візитівкою породи.
Також стабільною популярністю користуються коргі, лабрадори, такси, чіхуахуа та джек-рассел-тер'єри. Ці породи цінують за високу активність, розум і відданість родині. Зокрема, чіхуахуа є найменшою породою собак у світі, чиї предки, за історичними даними, шанувалися ще давніми цивілізаціями мая та ацтеків.
До прикладу такси первинно виводилися для норного полювання на дрібну дичину, а їхня анатомічна будова — подовжений тулуб і короткі лапи — пристосована для пересування під землею. Своєю чергою коргі історично є пастушими собаками, які використовувалися у фермерських господарствах для випасу худоби.
Дещо рідше в оголошеннях зустрічаються акіти, кане-корсо, ротвейлери, добермани та пекінеси.
Попри таку різноманітну та цікаву історію походження, у сучасних реаліях всі ці породи адаптувалися до міського середовища та стали вірними друзями для людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мальтипу, бульдоги чи коргі: які породи собак найпопулярніші у Луцьку
Сьогодні, 08:20
Чи очікувати магнітні бурі 27 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00