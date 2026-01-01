Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 04:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 27 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 44,57 грн. Також знизилися показники євро — на 8 копійок. Натомість злотий додав 1 копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,57 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 52,00 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (+1 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 44,57 грн. Також знизилися показники євро — на 8 копійок. Натомість злотий додав 1 копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,57 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 52,00 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (+1 коп.).
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