Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 27 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 44,57 грн. Також знизилися показники євро — на 8 копійок. Натомість злотий додав 1 копійку.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,57 (-10 коп.)

Курс євро
1 євро — 52,00 (-8 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (+1 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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