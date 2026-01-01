Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 44,57 грн. Також знизилися показники євро — на 8 копійок. Натомість злотий додав 1 копійку.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,57 (-10 коп.)



Курс євро

1 євро — 52,00 (-8 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (+1 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 27 серпня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 44,57 грн. Також знизилися показники євро — на 8 копійок. Натомість злотий додав 1 копійку.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,57 (-10 коп.)Курс євро1 євро — 52,00 (-8 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,10 (+1 коп.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію