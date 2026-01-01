Чи очікувати магнітні бурі 27 серпня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 27 серпня: прогноз
У четвер, 27 серпня 2026 року, на Землі очікується збуджений стан магнітосфери, однак сильних магнітних бур не прогнозують.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).

У Meteoprog повідомляють, що у середу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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