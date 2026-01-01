Зіграв у фільмах «Воно» та «Сам удома 2»: помер легендарний актор Тім Каррі





Тім Каррі народився 19 квітня 1946 року в сільській місцевості Граппенхоллу (графство Чешир). Після смерті батька в 1958-му переїхав з сімʼєю до Лондона. Закінчив Бірмінгемський університет, отримавши диплом за спеціальностями «Англійська мова» та «Драматичне мистецтво».



Каррі здобув популярність у 1970-ті завдяки ролі лихого доктора Френка Н. Фертера у мюзиклі композитора, драматурга та актора Річарда О’Браєна «Шоу жахів Роккі» та його подальшій екранізації «Шоу жахів Роккі Хоррора».



Він також зіграв клоуна Пеннівайза у першій екранізації роману американського письменника Стівена Кінга «Воно» (1990), готельного консьєржа містера Гектора у фільмі «Сам удома 2» (1992) та Довгого Джона Сільвера в «Острові скарбів Маппетів» (1996).



За життя Тім Каррі отримав денну премію «Еммі» за озвучування капітана Гака в мультсеріалі Fox «Пітер Пен і пірати», який виходив у 1990–1991 роках, а також премії Tony та Olivier Award за інші ролі.



У 2012 році він переніс тяжкий інсульт, через що був прикутий до колісного крісла. У наступні роки його основною роботою стало озвучування фільмів і відеоігор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Лос-Анджелесі помер британський актор Тім Каррі. Йому було 80 років. Причина смерті наразі невідома, однак Каррі мав проблеми зі здоровʼям після інсульту, повідомляє Variety Тім Каррі народився 19 квітня 1946 року в сільській місцевості Граппенхоллу (графство Чешир). Після смерті батька в 1958-му переїхав з сімʼєю до Лондона. Закінчив Бірмінгемський університет, отримавши диплом за спеціальностями «Англійська мова» та «Драматичне мистецтво».Каррі здобув популярність у 1970-ті завдяки ролі лихого доктора Френка Н. Фертера у мюзиклі композитора, драматурга та актора Річарда О’Браєна «Шоу жахів Роккі» та його подальшій екранізації «Шоу жахів Роккі Хоррора».Він також зіграв клоуна Пеннівайза у першій екранізації роману американського письменника Стівена Кінга «Воно» (1990), готельного консьєржа містера Гектора у фільмі «Сам удома 2» (1992) та Довгого Джона Сільвера в «Острові скарбів Маппетів» (1996).За життя Тім Каррі отримав денну премію «Еммі» за озвучування капітана Гака в мультсеріалі Fox «Пітер Пен і пірати», який виходив у 1990–1991 роках, а також премії Tony та Olivier Award за інші ролі.У 2012 році він переніс тяжкий інсульт, через що був прикутий до колісного крісла. У наступні роки його основною роботою стало озвучування фільмів і відеоігор.

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