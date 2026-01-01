У Луцькій громаді за майже 5 мільйонів покращать укриття в школах і дитсадках
Сьогодні, 22:43
Луцька міська рада витратить близько 4,7 мільйона гривень на дооблаштування укриттів у навчальних закладах громади.
Про це стало відомо 26 серпня під час сесії міськради, пишуть Волинські новини.
Упродовж місяця директор департаменту освіти Віталій Бондар особисто оглянув укриття у всіх школах і дитсадках. Після цього було складено список робіт, які мають виконати найближчим часом для покращення стану приміщень.
«У нас є список того, що ще потрібно доробити в укриттях, аби довести їх до задовільних умов. Для цього передбачено приблизно 4,7 мільйона гривень. На сьогодні маємо фотографії стану укриттів зі всіх навчальних закладів», – зазначив секретар Луцькради Андрій Разумовський.
Як додав директор департаменту освіти Віталій Бондар, усі укриття придатні до використання. Роботи з покращення передбачають переважно дооблаштування вентиляцій, встановлення систем відведення стічних вод або косметичний ремонт.
Нагадаємо, у Луцькій громаді налічується 51 комунальний заклад дошкільної освіти та 38 закладів загальної середньої освіти.
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Про це стало відомо 26 серпня під час сесії міськради, пишуть Волинські новини.
Упродовж місяця директор департаменту освіти Віталій Бондар особисто оглянув укриття у всіх школах і дитсадках. Після цього було складено список робіт, які мають виконати найближчим часом для покращення стану приміщень.
«У нас є список того, що ще потрібно доробити в укриттях, аби довести їх до задовільних умов. Для цього передбачено приблизно 4,7 мільйона гривень. На сьогодні маємо фотографії стану укриттів зі всіх навчальних закладів», – зазначив секретар Луцькради Андрій Разумовський.
Як додав директор департаменту освіти Віталій Бондар, усі укриття придатні до використання. Роботи з покращення передбачають переважно дооблаштування вентиляцій, встановлення систем відведення стічних вод або косметичний ремонт.
Нагадаємо, у Луцькій громаді налічується 51 комунальний заклад дошкільної освіти та 38 закладів загальної середньої освіти.
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