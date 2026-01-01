У луцьких школах готуються до нового навчального року: скільки дітей піде до перших класів
Сьогодні, 21:45
Скоро у Луцьких школах та ліцеях розпочнеться новий навчальний рік, і тисячі учнів повернуться за парти. Місцеві заклади освіти завершують підготовку до 1 вересня з урахуванням безпекових вимог. Станом на 26 серпня загальна кількість школярів у місті становить близько 29 тисяч, що менше порівняно з минулими роками.
Журналісти ВСН поспілкувалися із директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем, аби дізнатися актуальну статистику та деталі навчального процесу у закладах освіти міста.
Як зазначив пан Віталій, статистичні списки першокласників ще формуються і остаточно затверджуються на початку вересня:
«5 вересня поточного навчального року ми підбиваємо підсумок кількості учнів у перших класах. Станом на 1 серпня ця цифра становила 2116, і вона поступово зростає.
Попередньо ми планували вийти на показник у 2800 дітей, проте точний прогноз наразі зробити складно через демографічні чинники», — розповів директор департаменту освіти.
Найбільше першокласників традиційно зараховують до ліцейних закладів у густонаселених мікрорайонах міста. Зокрема, найбільші набори фіксуються у ліцеях №4, №9, №26, №27, №22 та №14, де формується по 5–6 перших класів приблизно по 30 учнів у кожному.
Велику кількість учнів у цих школах формує дія положення 2018 року, яке гарантує першочергове право на зарахування дітям, що проживають у межах мікрорайону закладу, а також братам і сестрам тих учнів, які вже там навчаються:
«Оскільки заклади великі, це суттєво впливає на набір. Крім того, певну частку становлять діти працівників освітніх закладів», — зазначив Віталій Бондар.
Також пан Віталій наголосив, що всі школи міста працюють в очному форматі завдяки повноцінній роботі укриттів. Окремих класів із дистанційним навчанням немає, але доступні альтернативні форми для тих, хто займається вдома чи за кордоном:
«На сьогоднішній день дистанційного навчання у звичних класах немає, усі учні навчаються виключно очно, оскільки наші укриття функціонують.
Водночас є чимало сімейників та екстернатників, які здобувають освіту в межах нашого закладу, перебуваючи вдома або за межами України».
Окрім цього, Віталій Бондар розповів про інші нововведення у навчальному процесі з початком осені:
«З першого вересня нас чекає чимало змін згідно з новими методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки. Вони стосуються як системи оцінювання, так і особливостей поділу учнів у початкових класах, де наповнюваність перевищує 24 дитини. Також ми плавно заходимо у процес впровадження стандарту "Нова українська школа" вже для дев'ятих класів».
Директор департаменту освіти запевнив, що освітня галузь міста повністю готова до старту нового навчального року, а всі педагогічні колективи націлені на забезпечення якісного та безпечного освітнього процесу для кожного учня.
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Журналісти ВСН поспілкувалися із директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем, аби дізнатися актуальну статистику та деталі навчального процесу у закладах освіти міста.
Як зазначив пан Віталій, статистичні списки першокласників ще формуються і остаточно затверджуються на початку вересня:
«5 вересня поточного навчального року ми підбиваємо підсумок кількості учнів у перших класах. Станом на 1 серпня ця цифра становила 2116, і вона поступово зростає.
Попередньо ми планували вийти на показник у 2800 дітей, проте точний прогноз наразі зробити складно через демографічні чинники», — розповів директор департаменту освіти.
Найбільше першокласників традиційно зараховують до ліцейних закладів у густонаселених мікрорайонах міста. Зокрема, найбільші набори фіксуються у ліцеях №4, №9, №26, №27, №22 та №14, де формується по 5–6 перших класів приблизно по 30 учнів у кожному.
Велику кількість учнів у цих школах формує дія положення 2018 року, яке гарантує першочергове право на зарахування дітям, що проживають у межах мікрорайону закладу, а також братам і сестрам тих учнів, які вже там навчаються:
«Оскільки заклади великі, це суттєво впливає на набір. Крім того, певну частку становлять діти працівників освітніх закладів», — зазначив Віталій Бондар.
Також пан Віталій наголосив, що всі школи міста працюють в очному форматі завдяки повноцінній роботі укриттів. Окремих класів із дистанційним навчанням немає, але доступні альтернативні форми для тих, хто займається вдома чи за кордоном:
«На сьогоднішній день дистанційного навчання у звичних класах немає, усі учні навчаються виключно очно, оскільки наші укриття функціонують.
Водночас є чимало сімейників та екстернатників, які здобувають освіту в межах нашого закладу, перебуваючи вдома або за межами України».
Окрім цього, Віталій Бондар розповів про інші нововведення у навчальному процесі з початком осені:
«З першого вересня нас чекає чимало змін згідно з новими методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки. Вони стосуються як системи оцінювання, так і особливостей поділу учнів у початкових класах, де наповнюваність перевищує 24 дитини. Також ми плавно заходимо у процес впровадження стандарту "Нова українська школа" вже для дев'ятих класів».
Директор департаменту освіти запевнив, що освітня галузь міста повністю готова до старту нового навчального року, а всі педагогічні колективи націлені на забезпечення якісного та безпечного освітнього процесу для кожного учня.
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