Хижак, якого майже неможливо побачити в дикій природі, потрапив в об’єктив на Волині
Сьогодні, 20:38
На території Шацького національного природного парку, що на Волині, зафіксували рідкісну євразійську рись.
Як повідомляють у нацпарку, фотопастки вкотре зафіксували євразійську рись (Lynx lynx) – рідкісного хижака, занесеного до Червоної книги України, пише УНІАН.
Йдеться, що окремий напрям роботи Шацького НПП – спостереження за дикою фауною. Саме завдяки фотопасткам останніми роками фахівцям неодноразово вдається фіксувати присутність євразійської рисі.
Цей хижак веде переважно одиночний і дуже потайний спосіб життя. Рись займає велику індивідуальну територію та намагається уникати людей. Тому під час звичайного патрулювання побачити її практично неможливо.
Фотопастки дають змогу спостерігати за твариною, не втручаючись у її життя. Повторні кадри, зроблені в різний час, допомагають дослідникам визначати маршрути пересування рисі, з'ясовувати, як вона використовує територію парку, та відстежувати зміни її присутності в регіоні.
Для Шацького національного природного парку такі спостереження мають важливе значення в довгостроковій перспективі. Кожна нова поява рідкісного хижака в об'єктиві фотопастки дає фахівцям додаткову інформацію про стан популяції рисі та природні процеси, що відбуваються в екосистемах парку.
аралельно працівники державної служби охорони парку продовжують стежити за дотриманням природоохоронного законодавства. Протягом минулого тижня вони патрулювали територію Шацького НПП і перевіряли, чи не використовують порушники заборонені знаряддя лову.
За тиждень вилучили 10 заборонених знарядь лову
Під час рейдів правоохоронці виявили та вилучили вісім незаконно встановлених рибальських сіток і два ятері.
Крім того, на порушника склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за грубе порушення правил рибальства.
У парку наголошують, що такі заходи є частиною постійного контролю за дотриманням природоохоронних вимог на території заповідної зони.
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Як повідомляють у нацпарку, фотопастки вкотре зафіксували євразійську рись (Lynx lynx) – рідкісного хижака, занесеного до Червоної книги України, пише УНІАН.
Йдеться, що окремий напрям роботи Шацького НПП – спостереження за дикою фауною. Саме завдяки фотопасткам останніми роками фахівцям неодноразово вдається фіксувати присутність євразійської рисі.
Цей хижак веде переважно одиночний і дуже потайний спосіб життя. Рись займає велику індивідуальну територію та намагається уникати людей. Тому під час звичайного патрулювання побачити її практично неможливо.
Фотопастки дають змогу спостерігати за твариною, не втручаючись у її життя. Повторні кадри, зроблені в різний час, допомагають дослідникам визначати маршрути пересування рисі, з'ясовувати, як вона використовує територію парку, та відстежувати зміни її присутності в регіоні.
Для Шацького національного природного парку такі спостереження мають важливе значення в довгостроковій перспективі. Кожна нова поява рідкісного хижака в об'єктиві фотопастки дає фахівцям додаткову інформацію про стан популяції рисі та природні процеси, що відбуваються в екосистемах парку.
аралельно працівники державної служби охорони парку продовжують стежити за дотриманням природоохоронного законодавства. Протягом минулого тижня вони патрулювали територію Шацького НПП і перевіряли, чи не використовують порушники заборонені знаряддя лову.
За тиждень вилучили 10 заборонених знарядь лову
Під час рейдів правоохоронці виявили та вилучили вісім незаконно встановлених рибальських сіток і два ятері.
Крім того, на порушника склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за грубе порушення правил рибальства.
У парку наголошують, що такі заходи є частиною постійного контролю за дотриманням природоохоронних вимог на території заповідної зони.
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