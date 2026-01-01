Хижак, якого майже неможливо побачити в дикій природі, потрапив в об’єктив на Волині





Як повідомляють у нацпарку, фотопастки вкотре зафіксували євразійську рись (Lynx lynx) – рідкісного хижака, занесеного до Червоної книги України, пише



Йдеться, що окремий напрям роботи Шацького НПП – спостереження за дикою фауною. Саме завдяки фотопасткам останніми роками фахівцям неодноразово вдається фіксувати присутність євразійської рисі.





Цей хижак веде переважно одиночний і дуже потайний спосіб життя. Рись займає велику індивідуальну територію та намагається уникати людей. Тому під час звичайного патрулювання побачити її практично неможливо.



Фотопастки дають змогу спостерігати за твариною, не втручаючись у її життя. Повторні кадри, зроблені в різний час, допомагають дослідникам визначати маршрути пересування рисі, з'ясовувати, як вона використовує територію парку, та відстежувати зміни її присутності в регіоні.



Для Шацького національного природного парку такі спостереження мають важливе значення в довгостроковій перспективі. Кожна нова поява рідкісного хижака в об'єктиві фотопастки дає фахівцям додаткову інформацію про стан популяції рисі та природні процеси, що відбуваються в екосистемах парку.



аралельно працівники державної служби охорони парку продовжують стежити за дотриманням природоохоронного законодавства. Протягом минулого тижня вони патрулювали територію Шацького НПП і перевіряли, чи не використовують порушники заборонені знаряддя лову.



За тиждень вилучили 10 заборонених знарядь лову



Під час рейдів правоохоронці виявили та вилучили вісім незаконно встановлених рибальських сіток і два ятері.



Крім того, на порушника склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за грубе порушення правил рибальства.



У парку наголошують, що такі заходи є частиною постійного контролю за дотриманням природоохоронних вимог на території заповідної зони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Шацького національного природного парку, що на Волині, зафіксували рідкісну євразійську рись.Як повідомляють у нацпарку, фотопастки вкотре зафіксували євразійську рись (Lynx lynx) – рідкісного хижака, занесеного до Червоної книги України, пише УНІАН Йдеться, що окремий напрям роботи Шацького НПП – спостереження за дикою фауною. Саме завдяки фотопасткам останніми роками фахівцям неодноразово вдається фіксувати присутність євразійської рисі.Цей хижак веде переважно одиночний і дуже потайний спосіб життя. Рись займає велику індивідуальну територію та намагається уникати людей. Тому під час звичайного патрулювання побачити її практично неможливо.Фотопастки дають змогу спостерігати за твариною, не втручаючись у її життя. Повторні кадри, зроблені в різний час, допомагають дослідникам визначати маршрути пересування рисі, з'ясовувати, як вона використовує територію парку, та відстежувати зміни її присутності в регіоні.Для Шацького національного природного парку такі спостереження мають важливе значення в довгостроковій перспективі. Кожна нова поява рідкісного хижака в об'єктиві фотопастки дає фахівцям додаткову інформацію про стан популяції рисі та природні процеси, що відбуваються в екосистемах парку.аралельно працівники державної служби охорони парку продовжують стежити за дотриманням природоохоронного законодавства. Протягом минулого тижня вони патрулювали територію Шацького НПП і перевіряли, чи не використовують порушники заборонені знаряддя лову.Під час рейдів правоохоронці виявили та вилучили вісім незаконно встановлених рибальських сіток і два ятері.Крім того, на порушника склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за грубе порушення правил рибальства.У парку наголошують, що такі заходи є частиною постійного контролю за дотриманням природоохоронних вимог на території заповідної зони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію