Справа «Снігової королеви»: стало відомо, кому з волинських депутатів оголосили підозри
Сьогодні, 21:15
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють першого заступника голови Волинської обласної ради та депутата й голову фракції облради в одержанні неправомірної вигоди за сприяння будівництву багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
Про те, кому саме оголосили підозри пише «Сила правди».
Посаду першого заступника обіймає Юрій Поліщук, що ж до голови фракції, то, ймовірно, йдеться про керівника фракції «За майбутнє» Ігоря Леха, ім’я якого фігурувало в повідомленні про пов’язані з будівництвом обшуки НАБУ наприкінці минулого року та на «плівках Вітіва». Йдеться про так звану справу «Снігової королеви».
Крім того, антикорупційники інформують про 140 тисяч доларів неправомірної вигоди й про те, що загалом у справі про підозру повідомлено шістьом особам.
За даними слідства, голова однієї з фракцій облради за змовою з головою іншої депутатської фракції прийняли пропозицію від користувача земельної ділянки, колишнього народного депутата про надання 140 тисяч доларів (ймовірно, йдеться про голову фракції ВО «Свобода» Анатолія Вітіва, керівника фракції партії «За майбутнє» Ігоря Леха та підприємця й екснардепа Юрія Савчука).
Із 140 тисяч 110 тисяч доларів начебто призначалися їм самим та іншим депутатам облради, ще 30 тисяч доларів – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради. Ймовірно, маються на увазі керівник фракції ВО «Свобода» Микола Федік та вже колишній представник «Слуги народу» Роман Бондарук.
Натомість посадовці мали ухвалити рішення, які створили б законні підстави для будівництва багатоповерхівки в Луцьку. До схеми також, інформує НАБУ, залучили першого заступника голови обласної ради. Цю посаду обіймає Юрій Поліщук.
«Слідчі задокументували факти надання та отримання 110 тисяч і 15 тисяч доларів США, а також подальший розподіл коштів між підозрюваними», – інформує НАБУ.
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Про те, кому саме оголосили підозри пише «Сила правди».
Посаду першого заступника обіймає Юрій Поліщук, що ж до голови фракції, то, ймовірно, йдеться про керівника фракції «За майбутнє» Ігоря Леха, ім’я якого фігурувало в повідомленні про пов’язані з будівництвом обшуки НАБУ наприкінці минулого року та на «плівках Вітіва». Йдеться про так звану справу «Снігової королеви».
Крім того, антикорупційники інформують про 140 тисяч доларів неправомірної вигоди й про те, що загалом у справі про підозру повідомлено шістьом особам.
За даними слідства, голова однієї з фракцій облради за змовою з головою іншої депутатської фракції прийняли пропозицію від користувача земельної ділянки, колишнього народного депутата про надання 140 тисяч доларів (ймовірно, йдеться про голову фракції ВО «Свобода» Анатолія Вітіва, керівника фракції партії «За майбутнє» Ігоря Леха та підприємця й екснардепа Юрія Савчука).
Із 140 тисяч 110 тисяч доларів начебто призначалися їм самим та іншим депутатам облради, ще 30 тисяч доларів – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради. Ймовірно, маються на увазі керівник фракції ВО «Свобода» Микола Федік та вже колишній представник «Слуги народу» Роман Бондарук.
Натомість посадовці мали ухвалити рішення, які створили б законні підстави для будівництва багатоповерхівки в Луцьку. До схеми також, інформує НАБУ, залучили першого заступника голови обласної ради. Цю посаду обіймає Юрій Поліщук.
«Слідчі задокументували факти надання та отримання 110 тисяч і 15 тисяч доларів США, а також подальший розподіл коштів між підозрюваними», – інформує НАБУ.
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