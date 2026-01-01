Засуха вдарила по городині: що коїться з цінами на бобові на ринку Луцька





Про це йдеться у черговому випуску програми «Базарний день» телеканалу



За словами продавців, на врожай квасолі вплинули погодні умови.



«Дуже тяжко цього року. Холодна весна була: квасоля тільки починала цвісти – і зразу пропадала», – розповіла одна з продавчинь.



Нині 250 грамів лущеної квасолі на ринку продають приблизно за 45–50 гривень. Продавці зазначають, що покупці реагують на таку ціну по-різному, однак попит є.



Окремі продавці залишають частину врожаю для себе – заморожують квасолю на зиму або використовують для приготування борщу.



Зеленої стручкової квасолі та шпарагівки на ринку нині значно менше. Одна з продавчинь розповіла, що шпарагівку продає по 100 гривень, але покупці здебільшого лише цікавляться, а купують неохоче.



Натомість кукурудзи на Луцькому ринку зараз достатньо. Ціна залежить від розміру качана та його вигляду – переважно це 10–15 гривень, хоча трапляються качани по 20 гривень.



Продавці кажуть, що сезон кукурудзи вже наближається до завершення. За їхніми прогнозами, активно продаватимуть її ще приблизно два–три тижні, після чого попит почне спадати.



Цьогорічний урожай кукурудзи також не називають особливо хорошим. Через посуху качани подекуди виросли невеликими. Водночас продавці запевняють: навіть невелика кукурудза залишається солодкою та смачною.



Популярним сортом називають «Ракель» – за словами продавців, вона солодка та швидко вариться. Розмір качана значною мірою залежав від наявності поливу: там, де використовували крапельне зрошення, кукурудза виросла більшою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку зараз сезон кукурудзи, квасолі та шпарагівки. Втім, продавці кажуть, що цьогорічний урожай бобових значно гірший, тож молодої квасолі та шпарагівки на прилавках небагато.Про це йдеться у черговому випуску програми «Базарний день» телеканалу «Конкурент Волинь» За словами продавців, на врожай квасолі вплинули погодні умови.«Дуже тяжко цього року. Холодна весна була: квасоля тільки починала цвісти – і зразу пропадала», – розповіла одна з продавчинь.Нині 250 грамів лущеної квасолі на ринку продають приблизно за 45–50 гривень. Продавці зазначають, що покупці реагують на таку ціну по-різному, однак попит є.Окремі продавці залишають частину врожаю для себе – заморожують квасолю на зиму або використовують для приготування борщу.Зеленої стручкової квасолі та шпарагівки на ринку нині значно менше. Одна з продавчинь розповіла, що шпарагівку продає по 100 гривень, але покупці здебільшого лише цікавляться, а купують неохоче.Натомість кукурудзи на Луцькому ринку зараз достатньо. Ціна залежить від розміру качана та його вигляду – переважно це 10–15 гривень, хоча трапляються качани по 20 гривень.Продавці кажуть, що сезон кукурудзи вже наближається до завершення. За їхніми прогнозами, активно продаватимуть її ще приблизно два–три тижні, після чого попит почне спадати.Цьогорічний урожай кукурудзи також не називають особливо хорошим. Через посуху качани подекуди виросли невеликими. Водночас продавці запевняють: навіть невелика кукурудза залишається солодкою та смачною.Популярним сортом називають «Ракель» – за словами продавців, вона солодка та швидко вариться. Розмір качана значною мірою залежав від наявності поливу: там, де використовували крапельне зрошення, кукурудза виросла більшою.

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