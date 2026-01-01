140 тисяч доларів за забудову «Снігової королеви»: ще двом депутатам Волиньради повідомили про підозру
Сьогодні, 17:50
НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців Волинської обласної та Луцької міської рад.
Про це повідомили у правоохоронних органах.
Підозри отримали депутат Волинської обласної ради, який очолює одну з фракцій, та перший заступник голови Волинської облради. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ та САП викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.
За версією слідства, голова однієї з фракцій облради у змові з головою іншої депутатської фракції погодилися отримати від користувача земельної ділянки, колишнього народного депутата, 140 тисяч доларів США.
Із цієї суми 110 тисяч доларів призначалися їм та іншим депутатам обласної ради, а ще 30 тисяч доларів — двом керівникам депутатських фракцій Луцької міської ради.
За ці кошти фігуранти мали забезпечити ухвалення рішень, які створили б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
До схеми, за даними слідства, також залучили першого заступника голови Волинської облради.
Правоохоронці задокументували передачу та отримання 110 тисяч і 15 тисяч доларів США, а також розподіл цих коштів між підозрюваними.
У НАБУ та САП наголошують, що викриття схеми та повідомлення про підозру не означають доведеності вини. Остаточну оцінку діям фігурантів має надати суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у правоохоронних органах.
Підозри отримали депутат Волинської обласної ради, який очолює одну з фракцій, та перший заступник голови Волинської облради. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ та САП викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.
За версією слідства, голова однієї з фракцій облради у змові з головою іншої депутатської фракції погодилися отримати від користувача земельної ділянки, колишнього народного депутата, 140 тисяч доларів США.
Із цієї суми 110 тисяч доларів призначалися їм та іншим депутатам обласної ради, а ще 30 тисяч доларів — двом керівникам депутатських фракцій Луцької міської ради.
За ці кошти фігуранти мали забезпечити ухвалення рішень, які створили б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.
До схеми, за даними слідства, також залучили першого заступника голови Волинської облради.
Правоохоронці задокументували передачу та отримання 110 тисяч і 15 тисяч доларів США, а також розподіл цих коштів між підозрюваними.
У НАБУ та САП наголошують, що викриття схеми та повідомлення про підозру не означають доведеності вини. Остаточну оцінку діям фігурантів має надати суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олег Адамчук
Сьогодні, 18:40
140 тисяч доларів за забудову «Снігової королеви»: ще двом депутатам Волиньради повідомили про підозру
Сьогодні, 17:50
США призупинили прийом заяв на візи по всьому світу
Сьогодні, 17:44