140 тисяч доларів за забудову «Снігової королеви»: ще двом депутатам Волиньради повідомили про підозру

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців Волинської обласної та Луцької міської рад.Про це повідомили у правоохоронних органах.Підозри отримали, який очолює одну з фракцій, та. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.Нагадаємо, у грудні 2025 рокуЗа версією слідства, голова однієї з фракцій облради у змові з головою іншої депутатської фракції погодилися отримати від користувача земельної ділянки, колишнього народного депутата, 140 тисяч доларів США.Із цієї суми, а щеЗа ці кошти фігуранти мали забезпечити ухвалення рішень, які створили б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.До схеми, за даними слідства, також залучили першого заступника голови Волинської облради.Правоохоронці, а також розподіл цих коштів між підозрюваними.У НАБУ та САП наголошують, що викриття схеми та повідомлення про підозру не означають доведеності вини. Остаточну оцінку діям фігурантів має надати суд.