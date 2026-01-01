США призупинили прийом заяв на візи по всьому світу

Адміністрація президента СШАпризупинила розгляд заяв на отримання американських віз у посольствах та консульствах по всьому світу.За його словами, рішення пов'язане з глобальними навчальними заходами, через які графік запису на візові послуги буде скоригований до завершення відповідного навчання.Як зазначає Reuters, призупинення розгляду візових заяв відбулося на тлі посилення антимігрантської політики адміністрації Трампа.Після повернення до Білого дому президент США санкціонував масові депортації мігрантів та посилив імміграційну політику. Зокрема, американська влада почала активніше анулювати візи та грін-картки, а також відхиляти окремі заявки з огляду на політичні погляди заявників.Раніше Associated Press повідомило, що Держдепартамент США готується найближчими тижнями відкликати видані з 2016 по 2026 рік ділові візи B1 та туристичні візи B2 у іноземців, які подавали заявки на притулок у США.За даними агентства, під це рішення можуть потрапити близько 200 тисяч іноземців. AP називає потенційне анулювання віз наймасштабнішим в історії США.Водночас у Держдепартаменті наголосили, що скасування візи не обов'язково означає негайну депортацію.За останні 18 місяців американська влада відкликала близько 175 тисяч віз.Йдеться про іноземців, які були засуджені або обвинувачені у злочинах, а також людей, які публічно критикували політику американської влади.Таким чином, рішення про призупинення розгляду заяв на візи стало ще одним кроком на тлі посилення імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа.Про це Reuters повідомив представник Державного департаменту США.