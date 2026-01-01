Символ віри: на Театральному майдані в Луцьку встановлять блакитно-чорний прапор
Сьогодні, 17:09
У місті Луцьку встановлять блакитно-чорний прапор «Між небом та землею». Стяг встановлять на постійній основі біля інформаційного фотостенду «Живемо з надією. Пам'ятаємо. Чекаємо» на Театральному майдані.
Рішення ухвалили під час чергового засідання 99-ї сесії міської ради в середу, 26 серпня, повідомили у відділі інформаційної політики.
Ініціаторами стали родини військовослужбовців у Луцькій міській територіальній громаді, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Міськрада підтримала їхню ініціативу. Прапор складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг блакитного й чорного кольору.
Як розповів у коментарі Суспільному директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський, блакитно-чорний прапор «Між небом та землею» і біло-чорний стяг «Прапор Надії», що був задтверджений минулого року, піднімуть о 9:00 30 серпня, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, на відкритті «Алеї надії» в Луцьку.
Як зазначили на сайті, блакитно-чорний прапор покликаний стати в громаді символом віри в те, що всі полонені та зниклі безвісти бійці обов'язково повернуться додому.
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Рішення ухвалили під час чергового засідання 99-ї сесії міської ради в середу, 26 серпня, повідомили у відділі інформаційної політики.
Ініціаторами стали родини військовослужбовців у Луцькій міській територіальній громаді, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Міськрада підтримала їхню ініціативу. Прапор складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг блакитного й чорного кольору.
Як розповів у коментарі Суспільному директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський, блакитно-чорний прапор «Між небом та землею» і біло-чорний стяг «Прапор Надії», що був задтверджений минулого року, піднімуть о 9:00 30 серпня, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, на відкритті «Алеї надії» в Луцьку.
Як зазначили на сайті, блакитно-чорний прапор покликаний стати в громаді символом віри в те, що всі полонені та зниклі безвісти бійці обов'язково повернуться додому.
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