Символ віри: на Театральному майдані в Луцьку встановлять блакитно-чорний прапор





Рішення ухвалили під час чергового засідання 99-ї сесії міської ради в середу, 26 серпня, повідомили у відділі інформаційної політики.



Ініціаторами стали родини військовослужбовців у Луцькій міській територіальній громаді, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Міськрада підтримала їхню ініціативу. Прапор складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг блакитного й чорного кольору.



Як розповів у коментарі Олег Кобилинський, блакитно-чорний прапор «Між небом та землею» і біло-чорний стяг «Прапор Надії», що був задтверджений минулого року, піднімуть о 9:00 30 серпня, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, на відкритті «Алеї надії» в Луцьку.



Як зазначили на сайті, блакитно-чорний прапор покликаний стати в громаді символом віри в те, що всі полонені та зниклі безвісти бійці обов'язково повернуться додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Луцьку встановлять блакитно-чорний прапор «Між небом та землею». Стяг встановлять на постійній основі біля інформаційного фотостенду «Живемо з надією. Пам'ятаємо. Чекаємо» на Театральному майдані.Рішення ухвалили під час чергового засідання 99-ї сесії міської ради в середу, 26 серпня, повідомили у відділі інформаційної політики.Ініціаторами стали родини військовослужбовців у Луцькій міській територіальній громаді, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Міськрада підтримала їхню ініціативу. Прапор складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг блакитного й чорного кольору.Як розповів у коментарі Суспільному директор департаменту з питань ветеранської політики, блакитно-чорний прапор «Між небом та землею» і біло-чорний стяг «Прапор Надії», що був задтверджений минулого року, піднімуть о 9:00 30 серпня, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, на відкритті «Алеї надії» в Луцьку.Як зазначили на сайті, блакитно-чорний прапор покликаний стати в громаді символом віри в те, що всі полонені та зниклі безвісти бійці обов'язково повернуться додому.

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