Волинь та Київщина отримали енергообладнання від Фінляндії





Про це повідомляє Міністерство енергетики України.



"Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей доставлене енергетичне обладнання на понад 27 тонн. Гуманітарна допомога надана Фінляндією і включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що допомогу надав фінський оператор системи передачі Fingrid Oyj за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).





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