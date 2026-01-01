Підтвердили загибель захисника з Павлівської громади Вадима Королюка

Вадима Королюка, 1987 року народження, який проживав у селі Луковичі.



Про це повідомляє Павлівська сільська рада Володимирського району.



Вадим Вікторович тривалий час вважався безвісти зниклим. Як стало відомо, він загинув 18 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Костянтинівки Краматорського району Донецької області.



Захисник служив у військовій частині А7028 та до останнього залишався вірним військовій присязі.



У Павлівській сільській раді висловили щирі співчуття матері, брату, сестрі, рідним, близьким і побратимам загиблого воїна.



Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.



Вічна пам’ять і слава Герою!

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