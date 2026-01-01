Тридцять дітей з Херсонщини вирушили на відпочинок до Волинської області

Тридцять дітей з Херсонщини вирушили на відпочинок до Волинської області
Тридцять дітей з Херсонської області вирушили на відпочинок до Волинської області. Вони візьмуть участь у 30-му турі благодійного арттерапевтичного проєкту «Теплі долоні», присвяченого Дню Незалежності України.

Про поїздку повідомили в Херсонській ОВА.

На відпочинок вирушили хлопці та дівчата з Чулаківської, Лазурненської, Білозерської, Бехтерської, Олешківської та Херсонської громад, які наразі тимчасово проживають в Одеській та Миколаївській областях.

В Інтеграційному центрі для дітей підготували арттерапевтичні заняття, тренінги з психологами, спортивні та іпотерапевтичні активності, а також знайомство з українськими традиціями.

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Теги: діти, відпочинок, Волинь
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