Тридцять дітей з Херсонщини вирушили на відпочинок до Волинської області
Сьогодні, 15:42
Тридцять дітей з Херсонської області вирушили на відпочинок до Волинської області. Вони візьмуть участь у 30-му турі благодійного арттерапевтичного проєкту «Теплі долоні», присвяченого Дню Незалежності України.
Про поїздку повідомили в Херсонській ОВА.
На відпочинок вирушили хлопці та дівчата з Чулаківської, Лазурненської, Білозерської, Бехтерської, Олешківської та Херсонської громад, які наразі тимчасово проживають в Одеській та Миколаївській областях.
В Інтеграційному центрі для дітей підготували арттерапевтичні заняття, тренінги з психологами, спортивні та іпотерапевтичні активності, а також знайомство з українськими традиціями.
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Про поїздку повідомили в Херсонській ОВА.
На відпочинок вирушили хлопці та дівчата з Чулаківської, Лазурненської, Білозерської, Бехтерської, Олешківської та Херсонської громад, які наразі тимчасово проживають в Одеській та Миколаївській областях.
В Інтеграційному центрі для дітей підготували арттерапевтичні заняття, тренінги з психологами, спортивні та іпотерапевтичні активності, а також знайомство з українськими традиціями.
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