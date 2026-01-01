YouTube запустив в Україні Premium Lite: що це та скільки коштує





Premium Lite – це дешевший варіант підписки, завдяки якому можна відтворювати більшість відео у фоновому режимі й без реклами, а також завантажувати їх,пише



Наразі українці можуть оформити YouTube Premium Lite на місяць абсолютно безкоштовно. Далі вартість становитиме 99 грн/місяць.



"Завдяки Premium Lite ви не бачитимете рекламу у відео на такі теми, як ігри, мода, краса, новини тощо. Однак вона досі може з’являтись у музичних роликах, відео Shorts, результатах пошуку й на головній сторінці", - повідомили в компанії.



Для порівняння, звичайний індивідуальний тариф YouTube Premium наразі коштує 179 грн на місяць. Таким чином, Premium Lite коштує на 80 грн менше.



21 серпня стало відомо, що YouTube підвищив вартість платної підписки Premium в Україні. Нові тарифи для українських користувачів зросли більш ніж на 80%. Найбільше тоді подорожчав сімейний пакет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відеосервіс YouTube вводить передплату Premium Lite для користувачів з України, йдеться на сайті платформи.Premium Lite – це дешевший варіант підписки, завдяки якому можна відтворювати більшість відео у фоновому режимі й без реклами, а також завантажувати їх,пише УНІАН Наразі українці можуть оформити YouTube Premium Lite на місяць абсолютно безкоштовно. Далі вартість становитиме 99 грн/місяць."Завдяки Premium Lite ви не бачитимете рекламу у відео на такі теми, як ігри, мода, краса, новини тощо. Однак вона досі може з’являтись у музичних роликах, відео Shorts, результатах пошуку й на головній сторінці", - повідомили в компанії.Для порівняння, звичайний індивідуальний тариф YouTube Premium наразі коштує 179 грн на місяць. Таким чином, Premium Lite коштує на 80 грн менше.21 серпня стало відомо, що YouTube підвищив вартість платної підписки Premium в Україні. Нові тарифи для українських користувачів зросли більш ніж на 80%. Найбільше тоді подорожчав сімейний пакет.

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