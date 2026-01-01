На війні загинув Герой з Волині Олег Адамчук

На війні загинув Герой з Волині Олег Адамчук
Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.

Житель села Полонка, старший солдат Адамчук Олег Володимирович, 1977 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 23 серпня 2026 року загинув в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області, повідомили у громаді.

На війні загинув Герой з Волині Олег Адамчук


"Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

У Боратинській громаді оголошено жалобу.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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