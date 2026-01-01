На війні загинув Герой з Волині Олег Адамчук

Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.Житель села Полонка, старший солдат, 1977 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 23 серпня 2026 року загинув в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області, повідомили у громаді."Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.У Боратинській громаді оголошено жалобу.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.