Ображала та відібрала гаманець: на Волині жінку оштрафували за домашнє насильство над колишнім чоловіком

Ображала та відібрала гаманець: на Волині жінку оштрафували за домашнє насильство над колишнім чоловіком
У Прилісному жінка під час сварки з колишнім чоловіком ображала його нецензурними словами, а також, за його словами, забрала гаманець із грошима. Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду від 19 серпня 2026 року, пише Нова Доба.

Інцидент стався 3 серпня близько 3:20 за місцем проживання колишнього подружжя. Як встановив суд, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння та висловлювалася на адресу чоловіка нецензурними й образливими словами.

Жінка вину визнала частково. Вона не заперечувала, що ображала колишнього чоловіка, однак пояснила, що він також її ображав. Звинувачення у тому, що вона забрала його гаманець із грошима, заперечила, стверджуючи, що чоловік сам його загубив.

Чоловік розповів, що вони з колишньою дружиною проживають в одній квартирі, але в різних кімнатах. За його словами, тієї ночі він побачив, як жінка заходила до його кімнати. Після цього виявив, що з тумбочки біля ліжка зник гаманець із грошима. Згодом, вранці, знайшов його за тією ж тумбочкою.

Суд також врахував протокол поліції, рапорт чергового, заяву чоловіка, пояснення учасників події, показання свідків та терміновий заборонний припис стосовно кривдника.

Суддя визнав жінку винною за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та наклав на неї штраф у розмірі 340 гривень.

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Теги: суд, покарання
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