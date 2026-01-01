Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 27 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 27 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 27 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

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