Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 27 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.
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