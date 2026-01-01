Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 27 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 27 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 27 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 27 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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