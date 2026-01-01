27 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналіст та волонтер(на фото).День народження святкують громадська діячката колишній начальник луцької міліції27 серпня за православним календарем іменини відзначатимуть чоловіки, які носять імена Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.Сьогодні в Україні святкують День сала.У 1859 році свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».27 серпня 1990 року прийнято рішення Волинським облвиконкомом «про надання в користування споруд, віднесених до пам'яток історії та культури», згідно з яким вірянам повернули комплекс будівель колишнього Святогірського Свято-Успенського православного монастиря в селі Зимне Володимир-Волинського району.27 серпня 1993 рік – на мітингу, присвяченому відкриттю Волинського державного університету, що відбувся навпроти головного корпусу університету, був закладений камінь фундаменту пам’ятника Шевченкові.