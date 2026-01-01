Якщо томати хворіли, чим знезаразити ґрунт, щоб фітофтора не зимувала





1. Ретельне прибирання рослинних залишків



Першочерговим завданням є повне видалення всіх залишків хворих рослин з ділянки. Збудник фітофтори не живе самостійно у ґрунті — він зимує та активно розвивається саме на органічних рештках минулого врожаю, звідки наступного року знову заражає молоді посадки.



Прибирати потрібно не лише поверхневу частину кущів, а й намагатися максимально витягти коріння. Також важливо зібрати з землі опале листя і залишки зіпсованих плодів.



2. Висівання сидератів і біологічне оздоровлення



Щоб остаточно розірвати ланцюжок розповсюдження інфекції, необхідно засіяти грядки спеціальними сидератами, які не сприймають це захворювання. Найкращим вибором у цьому разі стане фацелія.



На відміну від гірчиці, яку у вересні можуть атакувати шкідники через нестачу іншої їжі, фацелія є безпечною і невибагливою. Вона швидко нарощує зелену масу всього за півтора місяця. Якщо дозволяє погода, а осінь видається теплою, рослину можна закультивувати у ґрунт ще до заморозків. Якщо ж часу не вистачає, її можна залишити на зиму — вона поступово перепріє самостійно, а остаточне перекопування проводиться вже навесні.



Для досягнення максимального ефекту під час закладання сидерату в землю обов’язково використовують препарати триходерми. Корисний грибок поселяється на зеленій масі та починає активно придушувати патогенну мікрофлору в ґрунті. За відсутності купленої триходерми можна застосувати звичайний чистий компост, який вносять одночасно з культивацією сидерату.



Такий простий двоступеневий підхід дозволяє повністю оздоровити землю на городі природним шляхом і надійно захистити майбутній врожай від небезпечної хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ураження томатів і картоплі фітофторою — поширена проблема, з якою щороку стикаються чимало городників. Боротися з нею за допомогою агресивної хімії зовсім не обов’язково. Досвідчені агрономи пропонують ефективний природний метод, який складається усього з двох кроків і не потребує зайвих фінансових витрат. Отже, що потрібно зробити з помідорами після збирання врожаю - пише ТСН Першочерговим завданням є повне видалення всіх залишків хворих рослин з ділянки. Збудник фітофтори не живе самостійно у ґрунті — він зимує та активно розвивається саме на органічних рештках минулого врожаю, звідки наступного року знову заражає молоді посадки.Прибирати потрібно не лише поверхневу частину кущів, а й намагатися максимально витягти коріння. Також важливо зібрати з землі опале листя і залишки зіпсованих плодів.Щоб остаточно розірвати ланцюжок розповсюдження інфекції, необхідно засіяти грядки спеціальними сидератами, які не сприймають це захворювання. Найкращим вибором у цьому разі стане фацелія.На відміну від гірчиці, яку у вересні можуть атакувати шкідники через нестачу іншої їжі, фацелія є безпечною і невибагливою. Вона швидко нарощує зелену масу всього за півтора місяця. Якщо дозволяє погода, а осінь видається теплою, рослину можна закультивувати у ґрунт ще до заморозків. Якщо ж часу не вистачає, її можна залишити на зиму — вона поступово перепріє самостійно, а остаточне перекопування проводиться вже навесні.Для досягнення максимального ефекту під час закладання сидерату в землю обов’язково використовують препарати триходерми. Корисний грибок поселяється на зеленій масі та починає активно придушувати патогенну мікрофлору в ґрунті. За відсутності купленої триходерми можна застосувати звичайний чистий компост, який вносять одночасно з культивацією сидерату.Такий простий двоступеневий підхід дозволяє повністю оздоровити землю на городі природним шляхом і надійно захистити майбутній врожай від небезпечної хвороби.

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