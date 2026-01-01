Apple назвала дату презентації нового iPhone: що відомо про новинки

Apple назвала дату презентації нового iPhone: що відомо про новинки
Компанія Apple готується до великої презентації 9 вересня, де покаже нову серію iPhone, а також може представити довгоочікуваний складаний смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поява складаного iPhone може стати важливою подією для Apple. Аналітики вважають, що преміальні пристрої такого типу допоможуть компанії підвищити середню ціну продукції та рентабельність.

Що відомо про складаний iPhone

За попередніми оцінками, Apple може випустити складаний iPhone з великим внутрішнім екраном, розмір якого буде близьким до дисплея iPad mini.

Наразі на ринку складаних смартфонів домінує Samsung. Південнокорейська компанія вже активно розвиває цей сегмент і цього року представила новий пристрій формату "книжки".

Водночас Apple може суттєво змінити ситуацію після виходу на цей ринок. За даними IDC, до 2027 року компанія може поставити понад 17 млн складаних iPhone.

Загалом аналітики очікують зростання попиту на складні смартфони. IDC прогнозує, що цього року їхні світові поставки збільшаться на 12,6%. Водночас загальний ринок смартфонів може зіткнутися з рекордним падінням на 16,7%.

Що зміниться в Apple

Презентація 9 вересня стане першою великою подією для майбутнього генерального директора Apple Джона Тернуса. Він має очолити компанію 1 вересня, після чого нинішній CEO Тім Кук стане виконавчим головою.

Тернус тривалий час керував напрямом апаратного забезпечення Apple. Його призначення розцінювали як сигнал про посилення уваги компанії до розвитку власних пристроїв.

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Теги: новий iPhone, презентація, Apple
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