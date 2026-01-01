Сирський навчається в докторантурі Університету оборони, - ЗМІ

Сирський навчається в докторантурі Університету оборони, - ЗМІ
Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ).

Про це в коментарі hromadske розповіло джерело в оточенні Сирського.

Після звільнення Сирський пройшов плановий медичний огляд, був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ (НУОУ належить до системи Сил оборони України).

«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», — зазначило джерело.

За інформацією hromadske, наразі ексголовнокомандувач «обдумає тему та перебуває у дискусіях» щодо майбутньої дисертації.

Ухваливши рішення про заміну Сирського, президент Володимир Зеленський казав, що той разом із також звільненим із посади начальника Генштабу генералом Андрієм Гнатовим не будуть «відпочивати», а продовжать працювати у війську. Зокрема, він припускав, що вони передаватимуть досвід новому командуванню.

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Теги: Сирський, ЗСУ
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