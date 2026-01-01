Сирський навчається в докторантурі Університету оборони, - ЗМІ





Про це в коментарі



Після звільнення Сирський пройшов плановий медичний огляд, був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ (НУОУ належить до системи Сил оборони України).



«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», — зазначило джерело.



За інформацією hromadske, наразі ексголовнокомандувач «обдумає тему та перебуває у дискусіях» щодо майбутньої дисертації.



Ухваливши рішення про заміну Сирського, президент Володимир Зеленський казав, що той разом із також звільненим із посади начальника Генштабу генералом Андрієм Гнатовим не будуть «відпочивати», а продовжать працювати у війську. Зокрема, він припускав, що вони передаватимуть досвід новому командуванню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ).Про це в коментарі hromadske розповіло джерело в оточенні Сирського.Після звільнення Сирський пройшов плановий медичний огляд, був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ (НУОУ належить до системи Сил оборони України).«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», — зазначило джерело.За інформацією hromadske, наразі ексголовнокомандувач «обдумає тему та перебуває у дискусіях» щодо майбутньої дисертації.Ухваливши рішення про заміну Сирського, президент Володимир Зеленський казав, що той разом із також звільненим із посади начальника Генштабу генералом Андрієм Гнатовим не будуть «відпочивати», а продовжать працювати у війську. Зокрема, він припускав, що вони передаватимуть досвід новому командуванню.

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