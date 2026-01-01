«Не можна мобілізовувати менше»: Буданов назвав щомісячну потребу ЗСУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Збройні сили потребують мобілізації щомісяця 30 тисяч громадян, та закликав сприймати мобілізацію "такою, якою вона є".Про цезаявив в інтерв'ю, яке транслювалося у п'ятницю в ефірі єдиного телемарафону."На жаль, (потрібно) приймати її (мобілізацію) такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Треба наважитись і чесно сказати: не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є" - заявив він.Буданов також вважає, що з приходом на посаду міністра оборони Євгенія Хмари у питанні мобілізації нічого не зміниться. "З приходом Хмари сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, не менше 30 тисяч (громадян). А це величезна кількість людей", - сказав керівник ОП."Тому як би ми не казали, що ми будем зараз інакше призивати, від того кількісні показники не зміняться, а це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш", - додав він.Водночас Буданов висловив сподівання, що можна буде певною мірою змінити підходи щодо "силової мобілізації"."Я сподіваюся, що можна дещо змінити підходи щодо цієї силової мобілізації, яка іноді має місце. Це не повсюдно, але такі факти є. З цим потрібно боротися", – заявив глава ОП.