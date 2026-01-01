29 серпня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.



Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.



Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 серпня, в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес»Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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