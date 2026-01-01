29 серпня на Волині: гортаючи календар

29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 серпня, в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.

Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Час не лікує»: у Луцьку 250 людей долучились до пам’ятної ходи з вшанування памʼяті загиблих захисників та захисниць
28 серпня, 23:19
У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка
28 серпня, 22:43
В АТБ запровадили обмеження на кількість товарів, що продаються в одні руки
28 серпня, 22:12
Сім шкіл і один дитсадок на Волині не мають укриттів: як організують навчання
28 серпня, 21:41
Медіа
відео
1/8