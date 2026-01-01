Чи очікувати магнітні бурі 29 серпня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 29 серпня: прогноз
У суботу, 29 серпня 2026 року, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).

У Meteoprog повідомляють, що в суботу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 29 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Час не лікує»: у Луцьку 250 людей долучились до пам’ятної ходи з вшанування памʼяті загиблих захисників та захисниць
28 серпня, 23:19
У Волинській області на працівника ТЦК наїхала вантажівка
28 серпня, 22:43
В АТБ запровадили обмеження на кількість товарів, що продаються в одні руки
28 серпня, 22:12
Медіа
відео
1/8