Чи очікувати магнітні бурі 29 серпня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).



У Meteoprog повідомляють, що в суботу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде низькою.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 29 серпня 2026 року, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 5,7 (червоний рівень).У Meteoprog повідомляють, що в суботу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде низькою."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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