Різдво Богородиці 2026 року: дата свята, традиції та що не можна робити





Коли святкують Різдво Пресвятої Богородиці 2026 року



За новим церковним календарем Різдво Пресвятої Богородиці в Україні святкують 8 вересня 2026 року. Раніше це свято припадало на 21 вересня, однак після переходу частини українських церков на новий календар дата змістилася на 13 днів раніше.



У церковній традиції цей день також відомий як:



Друга Пречиста;



Мала Пречиста;



Різдво Божої Матері.



Свято входить до переліку дванадесятих свят — найважливіших подій церковного року.



Історія Різдва Пресвятої Богородиці



Згідно з християнським переказом, Діва Марія народилася у сім’ї праведних Йоакима та Анни. Подружжя довгий час не мало дітей, тому вони щиро молилися про дар батьківства.



За віруваннями, народження Марії стало відповіддю на їхні молитви. Саме через неї у майбутньому мав прийти у світ Спаситель — Ісус Христос.



Поява Богородиці на світ сприймається як початок важливого етапу в історії спасіння людства. Саме тому свято символізує надію, Божу милість і перемогу віри навіть у складних обставинах.



Традиції святкування Різдва Богородиці в Україні



Від давніх часів українці ставилися до цього дня з великою повагою. Святкування зазвичай починається із церковного богослужіння.



Похід до храму та молитва



Головною традицією є відвідування церкви. Віряни моляться перед іконами Богородиці, дякують за все добре та звертаються з проханнями про допомогу.



Родинна зустріч



Різдво Пресвятої Богородиці часто вважають сімейним святом. У цей день прийнято збиратися разом із близькими, відвідувати батьків і проводити час у теплій атмосфері.



Благодійність і допомога іншим



Однією з важливих традицій є милосердя. Люди намагаються допомогти тим, хто потребує підтримки, поділитися їжею або зробити добру справу.



Подяка за врожай



Оскільки свято припадає на початок осені, воно пов’язане із завершенням польових робіт. Наші предки дякували Богородиці за врожай і достаток у домі.



Український народний календар зберіг багато прикмет, пов’язаних із цим днем.



Серед найвідоміших:



якщо 8 вересня сонячно — осінь буде теплою та ясною;



дощ у цей день може віщувати прохолодну осінню погоду;



велика кількість страв на столі символізувала майбутній достаток;



прихід Другої Пречистої пов’язували із початком осіннього періоду весіль.



Варто пам’ятати, що народні прикмети є частиною культурної спадщини, а не церковними правилами.



Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці 2026

У народній традиції існує низка обмежень, яких намагалися дотримуватися цього дня.



Не рекомендується:



сваритися та конфліктувати;



ображати інших людей;



лихословити;



відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;



займатися важкою фізичною працею;



шити, вишивати або працювати з голкою;



проводити день у негативних думках.



Головна ідея цих заборон — присвятити день молитві, добрим справам і спілкуванню з близькими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для українців це свято має не лише релігійне, а й культурне значення. З ним пов’язано багато традицій, народних прикмет і звичаїв, які передавалися поколіннями. Цього дня віряни відвідують храми, моляться за здоров’я рідних, сімейний добробут і просять заступництва у Богородиці, пише ТСН За новим церковним календарем Різдво Пресвятої Богородиці в Україні святкують 8 вересня 2026 року. Раніше це свято припадало на 21 вересня, однак після переходу частини українських церков на новий календар дата змістилася на 13 днів раніше.У церковній традиції цей день також відомий як:Друга Пречиста;Мала Пречиста;Різдво Божої Матері.Свято входить до переліку дванадесятих свят — найважливіших подій церковного року.Згідно з християнським переказом, Діва Марія народилася у сім’ї праведних Йоакима та Анни. Подружжя довгий час не мало дітей, тому вони щиро молилися про дар батьківства.За віруваннями, народження Марії стало відповіддю на їхні молитви. Саме через неї у майбутньому мав прийти у світ Спаситель — Ісус Христос.Поява Богородиці на світ сприймається як початок важливого етапу в історії спасіння людства. Саме тому свято символізує надію, Божу милість і перемогу віри навіть у складних обставинах.Від давніх часів українці ставилися до цього дня з великою повагою. Святкування зазвичай починається із церковного богослужіння.Головною традицією є відвідування церкви. Віряни моляться перед іконами Богородиці, дякують за все добре та звертаються з проханнями про допомогу.Різдво Пресвятої Богородиці часто вважають сімейним святом. У цей день прийнято збиратися разом із близькими, відвідувати батьків і проводити час у теплій атмосфері.Однією з важливих традицій є милосердя. Люди намагаються допомогти тим, хто потребує підтримки, поділитися їжею або зробити добру справу.Оскільки свято припадає на початок осені, воно пов’язане із завершенням польових робіт. Наші предки дякували Богородиці за врожай і достаток у домі.Український народний календар зберіг багато прикмет, пов’язаних із цим днем.Серед найвідоміших:якщо 8 вересня сонячно — осінь буде теплою та ясною;дощ у цей день може віщувати прохолодну осінню погоду;велика кількість страв на столі символізувала майбутній достаток;прихід Другої Пречистої пов’язували із початком осіннього періоду весіль.Варто пам’ятати, що народні прикмети є частиною культурної спадщини, а не церковними правилами.Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці 2026У народній традиції існує низка обмежень, яких намагалися дотримуватися цього дня.Не рекомендується:сваритися та конфліктувати;ображати інших людей;лихословити;відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;займатися важкою фізичною працею;шити, вишивати або працювати з голкою;проводити день у негативних думках.Головна ідея цих заборон — присвятити день молитві, добрим справам і спілкуванню з близькими.

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