На війні загинув Герой з Луцької громади Вадим Попишов

На війні загинув Герой з Луцької громади Вадим Попишов
Додому на щиті повернеться захисник Вадим Попишов.

Про це повідомили у Луцькій громаді.

Попишов Вадим Леонідович народився 8 червня 1976 року. Воїн загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області.

«Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі», – йдеться у дописі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна і світла пам’ять полеглому захиснику.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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