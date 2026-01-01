На Волині горів пансіонат для літніх: постраждали шестеро людей

У Луцькому районі виникла пожежа в пансіонаті для людей похилого віку, від диму постраждали 6 людей, проведено евакуацію мешканців закладу.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області."Сьогодні о 01:33 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті, що розташований в селі Дачне Луцького району, за викликом виїхали рятувальники з міст Луцька та Ківерці",- йдеться у повідомленні.По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, є задимлення.На гасіння подано водяні стволи, проведено евакуацію 40 мешканців закладу та 7 чоловік персоналу.Внаслідок пожежі від диму постраждали 6 осіб (четверо літніх мешканців та двоє з числа персоналу закладу), їх стан стабільний, вони госпіталізовані каретами швидкої допомоги до лікарень.Пожежу ліквідовано о 02:05.Причина пожежі - коротке замикання електромережі.