На Волині горів пансіонат для літніх: постраждали шестеро людей
Сьогодні, 11:06
У Луцькому районі виникла пожежа в пансіонаті для людей похилого віку, від диму постраждали 6 людей, проведено евакуацію мешканців закладу.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
"Сьогодні о 01:33 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті, що розташований в селі Дачне Луцького району, за викликом виїхали рятувальники з міст Луцька та Ківерці",- йдеться у повідомленні.
По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, є задимлення.
На гасіння подано водяні стволи, проведено евакуацію 40 мешканців закладу та 7 чоловік персоналу.
Внаслідок пожежі від диму постраждали 6 осіб (четверо літніх мешканців та двоє з числа персоналу закладу), їх стан стабільний, вони госпіталізовані каретами швидкої допомоги до лікарень.
Пожежу ліквідовано о 02:05.
Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
"Сьогодні о 01:33 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті, що розташований в селі Дачне Луцького району, за викликом виїхали рятувальники з міст Луцька та Ківерці",- йдеться у повідомленні.
По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, є задимлення.
На гасіння подано водяні стволи, проведено евакуацію 40 мешканців закладу та 7 чоловік персоналу.
Внаслідок пожежі від диму постраждали 6 осіб (четверо літніх мешканців та двоє з числа персоналу закладу), їх стан стабільний, вони госпіталізовані каретами швидкої допомоги до лікарень.
Пожежу ліквідовано о 02:05.
Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
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