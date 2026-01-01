На Волині горів пансіонат для літніх: постраждали шестеро людей

На Волині горів пансіонат для літніх: постраждали шестеро людей
У Луцькому районі виникла пожежа в пансіонаті для людей похилого віку, від диму постраждали 6 людей, проведено евакуацію мешканців закладу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

"Сьогодні о 01:33 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті, що розташований в селі Дачне Луцького району, за викликом виїхали рятувальники з міст Луцька та Ківерці",- йдеться у повідомленні.

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, є задимлення.

На гасіння подано водяні стволи, проведено евакуацію 40 мешканців закладу та 7 чоловік персоналу.

Внаслідок пожежі від диму постраждали 6 осіб (четверо літніх мешканців та двоє з числа персоналу закладу), їх стан стабільний, вони госпіталізовані каретами швидкої допомоги до лікарень.

Пожежу ліквідовано о 02:05.

Причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Луцький район
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