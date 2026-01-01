Чи всім студентам вистачає місця у гуртожитках навчальних закладів Волині





Яка ситуація із поселенням студентів у гуртожитки Волинського національного університету



Кожного року все більше абітурієнтів приїздять з Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей та столиці, розповів Олег Дикий.



«Буде можливість ще додаткового поселення у вересні на ті місця, які будуть звільнені студентами старших курсів, які виїхали за кордон чи будуть відраховані. В загальному ми маємо можливість поселити в межах 2 000 студентів», — розповідає Олег Дикий.



Проте усім охочим місць не вистачає — є черга. За місяць проживання у кімнаті студенти платять 800 гривень. Живуть по двоє, троє, четверо, а то й п'ятеро залежно від площі кімнати.



Першокурсниця Олександра Мазур каже: до нового побуту тільки звикає.



«Сковорідки, кастрюлю, щось вдома взяла. Мені наготували, то щось там під'їдаю. А так купила тут тільки батон і намазку.Чесно кажучи, я навіть гречку не знаю, як варити. Не знаю, як я буду виживати», — каже Олександра Мазур.



Батьки Іллі Сахарчука та ще двох студентів згуртувалися і роблять ремонт у їхній кімнаті, аби дітям було комфортно.



«Ми взяли їм дуже гарні шпалери. У нас буде шафка рябенька, красивенька. Я думаю, що до нас будуть приходити і казати: «Боже, як у вас гарно»» , — розповідає мама студента Мирослава Сахарчук.



Першокурсниця Анастасія Печерська переконана, що головне, щоб пощастило з сусідами. Якщо вони будуть добрими, буде й добре життя.



«Чому обрала Луцьк для навчання? Подалі від війни. У Київ страшно, то вибрали Луцьк», — каже вона.



Для працівників гуртожитків, зі слів вахтерки Оксани Гнатюк, період поселення першокурсників — «гаряча пора».



«Я зауважила, що до війни були зовсім інші студенти. Зараз студенти змінилися. Стали вихованіші, стриманіші. Ну, і поводять себе гарно», — ділиться спостереженнями Оксана Гнатюк.



Зараз у протирадіаційному укритті гуртожитку №4 капітальний ремонт. Тут облаштовують систему вентиляції, каже Олег Дикий.



У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, серед них є пільговики



У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, ще двадцять мають доселити. За проживання вони платять понад 10 тисяч гривень на рік. Є й пільгові категорії: 52 дитини учасників бойових дій та дев'ятеро сиріт проживають безкоштовно.



Як розповідають нові мешканці, закрутки та картоплю везуть студенти з дому, аби харчів вистачило на довше. У гуртожитку опановують студентське життя й вчаться куховарити. На поверсі є кухня, душові, пральні та простір для гри у настільний теніс.



«Певний час можна пожити в гуртожитку, як то не бути самітником, а навпаки навіть стати більш екстравертом, щоб знайти друзів, компанію веселу, так само спільників по спорту чи по іншим інтересам», — розповідає про плани на студентське життя Максим Савчук.



Четверокурсниця Юліана Петрук каже, що гуртожиток — найкраща школа життя.



«Це дуже класне життя, чесно. У перші дні страшно було, це дуже багато людей. А зараз четвертий курс, я розумію, я не хочу звідси їхати, це стільки нових друзів, знайомства. Це варто спробувати», — зауважує Юліана Петрук.



Цьогоріч студентів-першокурсників — 161. Це більше, ніж у попередні роки, каже заступниця директора з виховної роботи Тетяна Оксенчук. Наприкінці навчального року у педагогічному інституті навчалося 1 311 студентів, а зараз прийнято 426 першокурсників.



«Студенти-першокурсники від 14 років. І за чотири роки так соціалізуються, такі дорослі виходять. І професіонали, і дуже хороші люди», — каже Тетяна Оксенчук.



Голова студентської ради гуртожитку Тетяна Ярошик додає, старші курси стараються допомагати, підтримувати та підказувати молодшим.



У закладі є чотири укриття, де під час тривог проводять уроки та концерти. А ночами у гуртожитку чергують викладачі-чоловіки для безпеки студентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 по 28 серпня орієнтовно 500 людей заселилися у гуртожитки Волинського національного університету імені Лесі Українки (ВНУ), стільки ж — у гуртожиток Луцького педагогічного інституту.Кожного року все більше абітурієнтів приїздять з Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей та столиці, розповів Суспільному проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУ«Буде можливість ще додаткового поселення у вересні на ті місця, які будуть звільнені студентами старших курсів, які виїхали за кордон чи будуть відраховані. В загальному ми маємо можливість поселити в межах 2 000 студентів», — розповідає Олег Дикий.Проте усім охочим місць не вистачає — є черга. За місяць проживання у кімнаті студенти платять 800 гривень. Живуть по двоє, троє, четверо, а то й п'ятеро залежно від площі кімнати.Першокурсницякаже: до нового побуту тільки звикає.«Сковорідки, кастрюлю, щось вдома взяла. Мені наготували, то щось там під'їдаю. А так купила тут тільки батон і намазку.Чесно кажучи, я навіть гречку не знаю, як варити. Не знаю, як я буду виживати», — каже Олександра Мазур.Батькита ще двох студентів згуртувалися і роблять ремонт у їхній кімнаті, аби дітям було комфортно.«Ми взяли їм дуже гарні шпалери. У нас буде шафка рябенька, красивенька. Я думаю, що до нас будуть приходити і казати: «Боже, як у вас гарно»» , — розповідає мама студента Мирослава Сахарчук.Першокурсницяпереконана, що головне, щоб пощастило з сусідами. Якщо вони будуть добрими, буде й добре життя.«Чому обрала Луцьк для навчання? Подалі від війни. У Київ страшно, то вибрали Луцьк», — каже вона.Для працівників гуртожитків, зі слів вахтерки, період поселення першокурсників — «гаряча пора».«Я зауважила, що до війни були зовсім інші студенти. Зараз студенти змінилися. Стали вихованіші, стриманіші. Ну, і поводять себе гарно», — ділиться спостереженнями Оксана Гнатюк.Зараз у протирадіаційному укритті гуртожитку №4 капітальний ремонт. Тут облаштовують систему вентиляції, каже Олег Дикий.У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, ще двадцять мають доселити. За проживання вони платять понад 10 тисяч гривень на рік. Є й пільгові категорії: 52 дитини учасників бойових дій та дев'ятеро сиріт проживають безкоштовно.Як розповідають нові мешканці, закрутки та картоплю везуть студенти з дому, аби харчів вистачило на довше. У гуртожитку опановують студентське життя й вчаться куховарити. На поверсі є кухня, душові, пральні та простір для гри у настільний теніс.«Певний час можна пожити в гуртожитку, як то не бути самітником, а навпаки навіть стати більш екстравертом, щоб знайти друзів, компанію веселу, так само спільників по спорту чи по іншим інтересам», — розповідає про плани на студентське життяЧетверокурсницякаже, що гуртожиток — найкраща школа життя.«Це дуже класне життя, чесно. У перші дні страшно було, це дуже багато людей. А зараз четвертий курс, я розумію, я не хочу звідси їхати, це стільки нових друзів, знайомства. Це варто спробувати», — зауважує Юліана Петрук.Цьогоріч студентів-першокурсників — 161. Це більше, ніж у попередні роки, каже заступниця директора з виховної роботи. Наприкінці навчального року у педагогічному інституті навчалося 1 311 студентів, а зараз прийнято 426 першокурсників.«Студенти-першокурсники від 14 років. І за чотири роки так соціалізуються, такі дорослі виходять. І професіонали, і дуже хороші люди», — каже Тетяна Оксенчук.Голова студентської ради гуртожиткудодає, старші курси стараються допомагати, підтримувати та підказувати молодшим.У закладі є чотири укриття, де під час тривог проводять уроки та концерти. А ночами у гуртожитку чергують викладачі-чоловіки для безпеки студентів.

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