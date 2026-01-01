Чи всім студентам вистачає місця у гуртожитках навчальних закладів Волині
Сьогодні, 14:16
З 24 по 28 серпня орієнтовно 500 людей заселилися у гуртожитки Волинського національного університету імені Лесі Українки (ВНУ), стільки ж — у гуртожиток Луцького педагогічного інституту.
Яка ситуація із поселенням студентів у гуртожитки Волинського національного університету
Кожного року все більше абітурієнтів приїздять з Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей та столиці, розповів Суспільному проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУ Олег Дикий.
«Буде можливість ще додаткового поселення у вересні на ті місця, які будуть звільнені студентами старших курсів, які виїхали за кордон чи будуть відраховані. В загальному ми маємо можливість поселити в межах 2 000 студентів», — розповідає Олег Дикий.
Проте усім охочим місць не вистачає — є черга. За місяць проживання у кімнаті студенти платять 800 гривень. Живуть по двоє, троє, четверо, а то й п'ятеро залежно від площі кімнати.
Першокурсниця Олександра Мазур каже: до нового побуту тільки звикає.
«Сковорідки, кастрюлю, щось вдома взяла. Мені наготували, то щось там під'їдаю. А так купила тут тільки батон і намазку.Чесно кажучи, я навіть гречку не знаю, як варити. Не знаю, як я буду виживати», — каже Олександра Мазур.
Батьки Іллі Сахарчука та ще двох студентів згуртувалися і роблять ремонт у їхній кімнаті, аби дітям було комфортно.
«Ми взяли їм дуже гарні шпалери. У нас буде шафка рябенька, красивенька. Я думаю, що до нас будуть приходити і казати: «Боже, як у вас гарно»» , — розповідає мама студента Мирослава Сахарчук.
Першокурсниця Анастасія Печерська переконана, що головне, щоб пощастило з сусідами. Якщо вони будуть добрими, буде й добре життя.
«Чому обрала Луцьк для навчання? Подалі від війни. У Київ страшно, то вибрали Луцьк», — каже вона.
Для працівників гуртожитків, зі слів вахтерки Оксани Гнатюк, період поселення першокурсників — «гаряча пора».
«Я зауважила, що до війни були зовсім інші студенти. Зараз студенти змінилися. Стали вихованіші, стриманіші. Ну, і поводять себе гарно», — ділиться спостереженнями Оксана Гнатюк.
Зараз у протирадіаційному укритті гуртожитку №4 капітальний ремонт. Тут облаштовують систему вентиляції, каже Олег Дикий.
У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, серед них є пільговики
У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, ще двадцять мають доселити. За проживання вони платять понад 10 тисяч гривень на рік. Є й пільгові категорії: 52 дитини учасників бойових дій та дев'ятеро сиріт проживають безкоштовно.
Як розповідають нові мешканці, закрутки та картоплю везуть студенти з дому, аби харчів вистачило на довше. У гуртожитку опановують студентське життя й вчаться куховарити. На поверсі є кухня, душові, пральні та простір для гри у настільний теніс.
«Певний час можна пожити в гуртожитку, як то не бути самітником, а навпаки навіть стати більш екстравертом, щоб знайти друзів, компанію веселу, так само спільників по спорту чи по іншим інтересам», — розповідає про плани на студентське життя Максим Савчук.
Четверокурсниця Юліана Петрук каже, що гуртожиток — найкраща школа життя.
«Це дуже класне життя, чесно. У перші дні страшно було, це дуже багато людей. А зараз четвертий курс, я розумію, я не хочу звідси їхати, це стільки нових друзів, знайомства. Це варто спробувати», — зауважує Юліана Петрук.
Цьогоріч студентів-першокурсників — 161. Це більше, ніж у попередні роки, каже заступниця директора з виховної роботи Тетяна Оксенчук. Наприкінці навчального року у педагогічному інституті навчалося 1 311 студентів, а зараз прийнято 426 першокурсників.
«Студенти-першокурсники від 14 років. І за чотири роки так соціалізуються, такі дорослі виходять. І професіонали, і дуже хороші люди», — каже Тетяна Оксенчук.
Голова студентської ради гуртожитку Тетяна Ярошик додає, старші курси стараються допомагати, підтримувати та підказувати молодшим.
У закладі є чотири укриття, де під час тривог проводять уроки та концерти. А ночами у гуртожитку чергують викладачі-чоловіки для безпеки студентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Яка ситуація із поселенням студентів у гуртожитки Волинського національного університету
Кожного року все більше абітурієнтів приїздять з Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей та столиці, розповів Суспільному проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУ Олег Дикий.
«Буде можливість ще додаткового поселення у вересні на ті місця, які будуть звільнені студентами старших курсів, які виїхали за кордон чи будуть відраховані. В загальному ми маємо можливість поселити в межах 2 000 студентів», — розповідає Олег Дикий.
Проте усім охочим місць не вистачає — є черга. За місяць проживання у кімнаті студенти платять 800 гривень. Живуть по двоє, троє, четверо, а то й п'ятеро залежно від площі кімнати.
Першокурсниця Олександра Мазур каже: до нового побуту тільки звикає.
«Сковорідки, кастрюлю, щось вдома взяла. Мені наготували, то щось там під'їдаю. А так купила тут тільки батон і намазку.Чесно кажучи, я навіть гречку не знаю, як варити. Не знаю, як я буду виживати», — каже Олександра Мазур.
Батьки Іллі Сахарчука та ще двох студентів згуртувалися і роблять ремонт у їхній кімнаті, аби дітям було комфортно.
«Ми взяли їм дуже гарні шпалери. У нас буде шафка рябенька, красивенька. Я думаю, що до нас будуть приходити і казати: «Боже, як у вас гарно»» , — розповідає мама студента Мирослава Сахарчук.
Першокурсниця Анастасія Печерська переконана, що головне, щоб пощастило з сусідами. Якщо вони будуть добрими, буде й добре життя.
«Чому обрала Луцьк для навчання? Подалі від війни. У Київ страшно, то вибрали Луцьк», — каже вона.
Для працівників гуртожитків, зі слів вахтерки Оксани Гнатюк, період поселення першокурсників — «гаряча пора».
«Я зауважила, що до війни були зовсім інші студенти. Зараз студенти змінилися. Стали вихованіші, стриманіші. Ну, і поводять себе гарно», — ділиться спостереженнями Оксана Гнатюк.
Зараз у протирадіаційному укритті гуртожитку №4 капітальний ремонт. Тут облаштовують систему вентиляції, каже Олег Дикий.
У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, серед них є пільговики
У гуртожиток Луцького педагогічного інституту заселили пів тисячі студентів, ще двадцять мають доселити. За проживання вони платять понад 10 тисяч гривень на рік. Є й пільгові категорії: 52 дитини учасників бойових дій та дев'ятеро сиріт проживають безкоштовно.
Як розповідають нові мешканці, закрутки та картоплю везуть студенти з дому, аби харчів вистачило на довше. У гуртожитку опановують студентське життя й вчаться куховарити. На поверсі є кухня, душові, пральні та простір для гри у настільний теніс.
«Певний час можна пожити в гуртожитку, як то не бути самітником, а навпаки навіть стати більш екстравертом, щоб знайти друзів, компанію веселу, так само спільників по спорту чи по іншим інтересам», — розповідає про плани на студентське життя Максим Савчук.
Четверокурсниця Юліана Петрук каже, що гуртожиток — найкраща школа життя.
«Це дуже класне життя, чесно. У перші дні страшно було, це дуже багато людей. А зараз четвертий курс, я розумію, я не хочу звідси їхати, це стільки нових друзів, знайомства. Це варто спробувати», — зауважує Юліана Петрук.
Цьогоріч студентів-першокурсників — 161. Це більше, ніж у попередні роки, каже заступниця директора з виховної роботи Тетяна Оксенчук. Наприкінці навчального року у педагогічному інституті навчалося 1 311 студентів, а зараз прийнято 426 першокурсників.
«Студенти-першокурсники від 14 років. І за чотири роки так соціалізуються, такі дорослі виходять. І професіонали, і дуже хороші люди», — каже Тетяна Оксенчук.
Голова студентської ради гуртожитку Тетяна Ярошик додає, старші курси стараються допомагати, підтримувати та підказувати молодшим.
У закладі є чотири укриття, де під час тривог проводять уроки та концерти. А ночами у гуртожитку чергують викладачі-чоловіки для безпеки студентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи всім студентам вистачає місця у гуртожитках навчальних закладів Волині
Сьогодні, 14:16
На війні загинув Герой з Луцької громади Вадим Попишов
Сьогодні, 12:17
На Волині горів пансіонат для літніх: постраждали шестеро людей
Сьогодні, 11:06