Чому обмілів Світязь: у Шацькому нацпарку озвучили дані про рівень води





Щоб оцінити ситуацію об’єктивно, фахівці Шацького НПП проаналізували результати гідрологічних спостережень та дані автоматичної метеостанції, пише



За даними фахівців, за червень–серпень 2026 року на території парку випало 134,6 мм опадів, а максимальна температура повітря сягала 39,7 °C. Невелика кількість опадів у поєднанні з високими температурами посилює випаровування з поверхні водойм і збільшує сезонні втрати води.



Для порівняння: у 2023 році за весь рік випало 824,9 мм опадів. Отже, за три літні місяці 2026 року кількість опадів становила лише близько 16% від річного показника 2023 року.



Результати спостережень у свердловинах також показують сезонну динаміку рівнів ґрунтових і напірних вод. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року в окремих свердловинах фіксується зниження рівнів на 20–30 см.



Важливо враховувати й рельєф дна. На пологих ділянках зниження рівня води на 10–15 см може спричинити горизонтальний відступ урізу води на 15–30 м. Тому масштаб змін берегової смуги на фотографіях може виглядати значно більшим за фактичне зниження рівня.



Подібні коливання Світязь уже переживав. У 2019–2020 роках через дефіцит опадів берегова лінія подекуди зміщувалася до 60 м, а в наступні роки, за сприятливішого водного балансу, рівень озера відновлювався.



«Тому нинішні зміни не можна автоматично розглядати як незворотний процес обміління. Для таких висновків потрібні багаторічні ряди спостережень та комплексний аналіз водного балансу», – зазначили у нацпарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останнім часом у мережі поширюються фотографії берегової смуги озер. Найбільш помітні зміни спостерігаються на озері Світязь.Щоб оцінити ситуацію об’єктивно, фахівці Шацького НПП проаналізували результати гідрологічних спостережень та дані автоматичної метеостанції, пише Район. Шацьк За даними фахівців, за червень–серпень 2026 року на території парку випало 134,6 мм опадів, а максимальна температура повітря сягала 39,7 °C. Невелика кількість опадів у поєднанні з високими температурами посилює випаровування з поверхні водойм і збільшує сезонні втрати води.Для порівняння: у 2023 році за весь рік випало 824,9 мм опадів. Отже, за три літні місяці 2026 року кількість опадів становила лише близько 16% від річного показника 2023 року.Результати спостережень у свердловинах також показують сезонну динаміку рівнів ґрунтових і напірних вод. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року в окремих свердловинах фіксується зниження рівнів на 20–30 см.Важливо враховувати й рельєф дна. На пологих ділянках зниження рівня води на 10–15 см може спричинити горизонтальний відступ урізу води на 15–30 м. Тому масштаб змін берегової смуги на фотографіях може виглядати значно більшим за фактичне зниження рівня.Подібні коливання Світязь уже переживав. У 2019–2020 роках через дефіцит опадів берегова лінія подекуди зміщувалася до 60 м, а в наступні роки, за сприятливішого водного балансу, рівень озера відновлювався.«Тому нинішні зміни не можна автоматично розглядати як незворотний процес обміління. Для таких висновків потрібні багаторічні ряди спостережень та комплексний аналіз водного балансу», – зазначили у нацпарку.

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