Що чекає на студентів Луцька під час можливих блекаутів





Особливо непросто може бути студентам, які переїжджають до Луцька з інших міст і житимуть у гуртожитках. Адже під час тривалих відключень електроенергії питання не обмежується лише освітнім процесом — важливо, чи матимуть студенти світло, тепло, воду та можливість зарядити телефони й інші необхідні пристрої.



Як до можливих тривалих блекаутів готується один із луцьких вишів, з'ясовували журналісти



У Волинському національному університеті готуються до можливих тривалих відключень електроенергії. Водночас повністю забезпечити автономну роботу університету та гуртожитків наразі неможливо.



ВНУ має кілька навчальних корпусів у Луцьку, зокрема на вулицях Винниченка та Шопена, на проспекті Волі. Також університет має чотири повноцінні студентські гуртожитки — №2, №3, №4 та №6, а також частину п'ятого. Загалом у гуртожитках можуть проживати близько 2000 студентів, нині там мешкає близько 1500.



Окреме питання це безпека студентів. У разі повітряної тривоги вони можуть скористатися укриттями в гуртожитках або перейти у корпуси університету. У третьому та шостому гуртожитках є пристосовані підвальні приміщення.



«У другому гуртожитку в нас укриття як такого немає: тут підземні води, воно проєктувалося так, що навіть без підвального приміщення», — розповів журналістам ВСН проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУ Олег Дикий.



Тим часом у четвертому гуртожитку ремонтують систему вентиляції протирадіаційного укриття. Роботи планували завершити до 1 вересня, однак через технічні питання їх продовжили. Завершити ремонт мають протягом вересня.



Якщо електроенергію у місті вимкнуть надовго, повністю забезпечити гуртожитки ВНУ за допомогою генераторів наразі не вдасться.



«Таких генераторів, які витягнули б потужності споживання кожного гуртожитку, немає».



Тож університет шукає інше рішення. Наразі там готують проєктно-кошторисну документацію для встановлення сонячних електростанцій на гуртожитках №2, №3, №4 та №6. Їхню потужність планують у межах від 50 до 200 кВт. Разом із сонячними панелями передбачені інвертори та акумулятори для накопичення електроенергії.



Якщо університет отримає необхідне фінансування від Міністерства освіти і науки, реалізувати проєкт планують уже цього року. Загалом сонячні електростанції хочуть встановити на 10 об'єктах ВНУ, зокрема й у навчальних корпусах.



При цьому гуртожитки залежать не лише від електроенергії. Водопостачання та опалення вони отримують через міські мережі. Тому під час масштабного блекауту їхня робота залежатиме і від того, як функціонуватиме міська інфраструктура.



Для навчальних корпусів університет також розглядає встановлення невеликих генераторів потужністю 10–15 кВт. Їх планують використовувати для роботи систем, необхідних для забезпечення опалення.



Під час попередніх масштабних відключень у ВНУ вже мали алгоритм дій на випадок, якщо через відсутність електроенергії неможливо проводити навчання у звичному форматі.



«Якщо не можемо забезпечити норми освітнього процесу, то переходимо на дистанційне навчання».



Такий сценарій для університету вже не є новим. Досвід дистанційної роботи сформувався ще під час пандемії COVID-19, а після початку повномасштабної війни його продовжили використовувати під час проблем з електропостачанням.



Відтак у разі нових тривалих відключень освітній процес у ВНУ не зупинятимуть — за необхідності студенти навчатимуться дистанційно. Водночас повної енергонезалежності університет наразі не має. Її планують посилити за рахунок сонячних електростанцій, однак реалізація цього проєкту залежить від фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням осені волинян вкотре попереджають про можливі відключення електроенергії. Попри черговий рік повномасштабної війни, життя в Україні триває — зокрема, тисячі молодих людей розпочинають або продовжують навчання в університетах.Особливо непросто може бути студентам, які переїжджають до Луцька з інших міст і житимуть у гуртожитках. Адже під час тривалих відключень електроенергії питання не обмежується лише освітнім процесом — важливо, чи матимуть студенти світло, тепло, воду та можливість зарядити телефони й інші необхідні пристрої.Як до можливих тривалих блекаутів готується один із луцьких вишів, з'ясовували журналісти ВСН У Волинському національному університеті готуються до можливих тривалих відключень електроенергії. Водночас повністю забезпечити автономну роботу університету та гуртожитків наразі неможливо.ВНУ має кілька навчальних корпусів у Луцьку, зокрема на вулицях Винниченка та Шопена, на проспекті Волі. Також університет має чотири повноцінні студентські гуртожитки — №2, №3, №4 та №6, а також частину п'ятого. Загалом у гуртожитках можуть проживати близько 2000 студентів, нині там мешкає близько 1500.Окреме питання це безпека студентів. У разі повітряної тривоги вони можуть скористатися укриттями в гуртожитках або перейти у корпуси університету. У третьому та шостому гуртожитках є пристосовані підвальні приміщення.«У другому гуртожитку в нас укриття як такого немає: тут підземні води, воно проєктувалося так, що навіть без підвального приміщення», — розповів журналістам ВСН проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУТим часом у четвертому гуртожитку ремонтують систему вентиляції протирадіаційного укриття. Роботи планували завершити до 1 вересня, однак через технічні питання їх продовжили. Завершити ремонт мають протягом вересня.Якщо електроенергію у місті вимкнуть надовго, повністю забезпечити гуртожитки ВНУ за допомогою генераторів наразі не вдасться.«Таких генераторів, які витягнули б потужності споживання кожного гуртожитку, немає».Тож університет шукає інше рішення. Наразі там готують проєктно-кошторисну документацію для встановлення сонячних електростанцій на гуртожитках №2, №3, №4 та №6. Їхню потужність планують у межах від 50 до 200 кВт. Разом із сонячними панелями передбачені інвертори та акумулятори для накопичення електроенергії.Якщо університет отримає необхідне фінансування від Міністерства освіти і науки, реалізувати проєкт планують уже цього року. Загалом сонячні електростанції хочуть встановити на 10 об'єктах ВНУ, зокрема й у навчальних корпусах.При цьому гуртожитки залежать не лише від електроенергії. Водопостачання та опалення вони отримують через міські мережі. Тому під час масштабного блекауту їхня робота залежатиме і від того, як функціонуватиме міська інфраструктура.Для навчальних корпусів університет також розглядає встановлення невеликих генераторів потужністю 10–15 кВт. Їх планують використовувати для роботи систем, необхідних для забезпечення опалення.Під час попередніх масштабних відключень у ВНУ вже мали алгоритм дій на випадок, якщо через відсутність електроенергії неможливо проводити навчання у звичному форматі.«Якщо не можемо забезпечити норми освітнього процесу, то переходимо на дистанційне навчання».Такий сценарій для університету вже не є новим. Досвід дистанційної роботи сформувався ще під час пандемії COVID-19, а після початку повномасштабної війни його продовжили використовувати під час проблем з електропостачанням.Відтак у разі нових тривалих відключень освітній процес у ВНУ не зупинятимуть — за необхідності студенти навчатимуться дистанційно. Водночас повної енергонезалежності університет наразі не має. Її планують посилити за рахунок сонячних електростанцій, однак реалізація цього проєкту залежить від фінансування.

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