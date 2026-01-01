Небачений ажіотаж: ціни на дрова за рік підскочили удвічі





Проблема знайома навіть українській еліті. Наприклад, народна артистка Ірина Білик, яка в Україні мешкає «наїздами», перейнялася проблемою пошуку дров ще у січні. Тоді у Threads артистка запитала, де в Києві можна придбати дрова. У коментарях українці ділилися контактами, однак швидко знайти та замовити таке паливо було непросто.



Мабуть, врахувавши минулий досвід, співачка розпочала підготовку до наступної зими вже у липні. Проблему вдалося вирішити: Білик знайшли продавці дров, і, очевидно, вона розрахувалася з ними бартером. Суперзірка української естради опублікувала ролик, у якому на тлі придбаного палива рекламує компанію, що ним торгує.







Ціни зросли



Порівняння минулорічних цін із нинішніми чітко показує: дрова у приватних продавців у столичному регіоні за рік подорожчали подекуди в півтора-два рази. Водночас державна ціна паливної деревини за цей час майже не змінилася.



У 2025 році середня ціна дров твердолистяних порід у ДП «Ліси України» становила близько 1140 грн за м³, а у 2026 році – близько 1200 грн за м³. Тобто державна ціна зросла приблизно на 5%.



Інша ситуація на приватному ринку. У 2025 році в Київській області дубові дрова можна було знайти приблизно за 1500-2500 грн за м³. Нині актуальні пропозиції сягають 3700 грн за м³, а окремі продавці виставляють ціну до 4500 грн за м³. А вона і далі зростає…



Тобто порівнювати ціни «було – стало» в кожній окремій пропозиції складно, оскільки йдеться про різних продавців, різну якість та умови продажу. Але загальна тенденція очевидна: на приватному ринку дрова істотно подорожчали, а окремі пропозиції справді коштують приблизно вдвічі дорожче, ніж торік.



Цю динаміку підтверджують і продавці. Один із магазинів, який доставляє колоті дрова у ящиках об’ємом 1,4 м³, продає ящик дуба, ясена або граба за 12 300 грн. М’які породи – вільху чи березу – можна придбати за 9000 грн за 1,4 м³.



При цьому доставка оплачується окремо. Наприклад, мінімальна вартість доставки до Солом’янського району Києва становить 2 тис. грн, а найближча дата доставки, яку пропонували на момент підготовки матеріалу, – 2 жовтня. При цьому у магазині радять купувати паливо завчасно, оскільки надалі ціни, за словами консультанта, можуть зростати «дуже швидко».



Скільки коштує кубометр дров у 2026 році



Для населення працює державний сервіс «ДроваЄ», через який можна придбати паливну деревину у державних лісогосподарських підприємств. Ціни тут залежать від породи, регіону, місця відвантаження та умов доставки.



ДП «Ліси України» у квітні 2026 року повідомляло, що середня ціна дров для населення та соціальної сфери становила близько 1200 грн за м³.



У конкретних лісництвах ціна може бути нижчою або вищою залежно від породи та місця продажу. Наприклад, Галицький національний природний парк станом на 1 липня 2026 року продавав населенню дрова твердих порід по 990 грн за м³, а хвойних та м’яколистяних – по 690 грн за м³.



На перший погляд, це дуже вигідні ціни. Проте є нюанс: дешеві дрова не завжди означають дешеве опалення.



У соціальних мережах українці скаржаться, що придбану державну деревину потрібно самостійно забрати. Для цього необхідні транспорт, завантаження та розвантаження, а необроблені дрова ще потрібно розпиляти й порубати. У результаті частина економії може нівелюватися витратами на доставку та підготовку деревини до спалювання.



Тому й ціни у приватних продавців, які пропонують дрова вже готовими до використання, значно вищі.



У Києві актуальні пропозиції дубових дрів можна знайти приблизно за 3750-4300 грн за м³.



У Дніпрі цінова ситуація наразі не така гостра, як у столиці. Актуальні пропозиції дубових дров – близько 2700-3000 грн за м³. В окремих продавців колоті дрова коштують 2700 грн за кубометр навалом та 3000 грн за щільно складений кубометр.



У Львові пропозиції твердих порід трапляються приблизно в діапазоні 1400-2000 грн за м³, хоча і тут ціна залежить від продавця, породи, обробки та умов доставки.



Загалом вартість дров залежить від породи деревини, регіону продажу, способу обробки, вологості та вартості доставки. Твердолистяні породи – дуб, бук і граб – зазвичай коштують дорожче за м’які. Колоті дрова також можуть бути дорожчими за неколоті.



Дрова чи газ: що дешевше



Порівняти реальну вартість дров можна, порівнюючи їх із газом за теплотворністю. Державний сервіс «ДроваЄ» зазначає, що один кубометр дубових дров вологістю 12% може замінити близько 334 м³ газу.



За нинішньої ціни газу 7,96 грн за м³ така кількість газу коштуватиме приблизно 2659 грн. Водночас кубометр дубових дров у Києві коштує вже понад 4 тис. грн.



Для граба показник теплотворності ще вищий – близько 362 м³ газу, або приблизно 2882 грн за нинішньою ціною газу. Для сосни – близько 241 м³ газу.



Отже, за нинішніх київських цін дрова вже дорожчі за еквівалентну кількість газу. Наприклад, за ціни 4300 грн за м³ дуб коштує приблизно на 62% дорожче, ніж 334 м³ газу за ціною 7,96 грн за кубометр.



Для коректного порівняння, однак, потрібно враховувати не лише ціну палива, а й вологість деревини, спосіб її укладання, доставку та ККД печі чи котла.



Скільки коштуватиме опалення будинку дровами



Якщо говорити про невеликий будинок або дачу площею 50-70 м², для орієнтовного розрахунку можна взяти споживання 1,8-2,8 тис. м³ газу за три зимові місяці.



Для будинку площею 50 м² це близько 1,8 тис. м³, а для 70 м² – до 2,8 тис. м³. За ціни газу 7,96 грн за м³ витрати становитимуть приблизно 14,3-22,3 тис. грн за три місяці.



Якщо перевести таку кількість тепла у дубові дрова за співвідношенням 334 м³ газу на один кубометр дуба, знадобиться близько 5,4-8,4 м³ дров.



За ціни понад 3700 грн за м³, як у Києві, це коштуватиме приблизно 19,4-31,1 тис. грн.



Тобто за наведених вихідних даних опалення будинку дубовими дровами за нинішніми київськими цінами може бути дорожчим за опалення газом.



У магазині дров, який рекламувала сама Ірина Білик, «Главкому» пояснили, що дуб і граб мають найбільшу тепловіддачу. Саме на них радять звертати увагу, якщо планується опалення приміщення за допомогою котла чи печі.



Якщо ж ідеться радше про естетичний ефект, відпочинок біля каміна, продавці радять вільху. Це м’яка порода з меншою тепловіддачею, але вона «дуже гарно й естетично горить».



А що з вугіллям



Для опалення приватних будинків експерти радять обирати фасоване кам'яне вугілля. Воно дає стабільне тепло, а його ціна нині становить від 14 000 до 18000 грн за тонну. За своєю теплотворною здатністю одна тонна такого палива еквівалентна приблизно 700-800 м³ природного газу. За нинішнього тарифу на газ, аналогічна кількість енергії з газу обійдеться у 5,6-6,4 тис. грн. Тобто за витратами кам'яне вугілля виходить приблизно у 2,2-3,2 рази дорожчим за газове опалення. Порівняння з дровами теж на користь деревини: еквівалентний тонні вугілля обсяг сухого дуба коштує 7,8-8,9 тис. грн. Тож кам'яне вугілля за 14-18 тис. грн за тонну виходить у 1,6-2,3 рази дорожчим за якісні дрова.



Ще одною альтернативою на ринку залишаються торфобрикети, ціна на які становить від 4000 до 11000 грн за одну тонну. Завдяки своїй теплотворній здатності одна тонна торфобрикетів еквівалентна приблизно 440-560 м³ природного газу, та за теплом відповідає 1,3-1,7 м³ дубових дров вартістю 4,8-6,3 тис. грн. Тобто за мінімальної ціни в 4000 грн торфобрикети є близькими за витратами до дров і газу, тоді як за ціни у 11 000 грн вони стають у 1,7-2,5 рази дорожчими за ці види палива.



Важливе застереження



Усі ці розрахунки є орієнтовними. Фактичне споживання в кожному будинку залежить від його площі та утеплення, бажаної температури всередині, погодних умов, вологості дров, а також ККД котла чи печі.



Тому співвідношення теплотворності не означає, що кубометр дубових дров і 334 м³ газу дадуть абсолютно однакову кількість корисного тепла у конкретному будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Готуючись до чергової складної зими, українці вже влітку починають активно заготовляти паливо, зокрема дрова. Це питання актуальне не лише для мешканців сільської місцевості, а й для міст, де власники приватних будинків та дач мають каміни, буржуйки, грубки та інші альтернативні способи опалення.Проблема знайома навіть українській еліті. Наприклад, народна артистка, яка в Україні мешкає «наїздами», перейнялася проблемою пошуку дров ще у січні. Тоді у Threads артистка запитала, де в Києві можна придбати дрова. У коментарях українці ділилися контактами, однак швидко знайти та замовити таке паливо було непросто.Мабуть, врахувавши минулий досвід, співачка розпочала підготовку до наступної зими вже у липні. Проблему вдалося вирішити: Білик знайшли продавці дров, і, очевидно, вона розрахувалася з ними бартером. Суперзірка української естради опублікувала ролик, у якому на тлі придбаного палива рекламує компанію, що ним торгує. «Главком» з’ясовував, як так сталося, що за рік дрова перетворилися на елітний товар, що відбувається перед наступним опалювальним сезоном на ринку цього палива і, головне, чи вигідно тепер ним користуватися.Порівняння минулорічних цін із нинішніми чітко показує: дрова у приватних продавців у столичному регіоні за рік подорожчали подекуди в півтора-два рази. Водночас державна ціна паливної деревини за цей час майже не змінилася.У 2025 році середня ціна дров твердолистяних порід у ДП «Ліси України» становила близько 1140 грн за м³, а у 2026 році – близько 1200 грн за м³. Тобто державна ціна зросла приблизно на 5%.Інша ситуація на приватному ринку. У 2025 році в Київській області дубові дрова можна було знайти приблизно за 1500-2500 грн за м³. Нині актуальні пропозиції сягають 3700 грн за м³, а окремі продавці виставляють ціну до 4500 грн за м³. А вона і далі зростає…Тобто порівнювати ціни «було – стало» в кожній окремій пропозиції складно, оскільки йдеться про різних продавців, різну якість та умови продажу. Але загальна тенденція очевидна: на приватному ринку дрова істотно подорожчали, а окремі пропозиції справді коштують приблизно вдвічі дорожче, ніж торік.Цю динаміку підтверджують і продавці. Один із магазинів, який доставляє колоті дрова у ящиках об’ємом 1,4 м³, продає ящик дуба, ясена або граба за 12 300 грн. М’які породи – вільху чи березу – можна придбати за 9000 грн за 1,4 м³.При цьому доставка оплачується окремо. Наприклад, мінімальна вартість доставки до Солом’янського району Києва становить 2 тис. грн, а найближча дата доставки, яку пропонували на момент підготовки матеріалу, – 2 жовтня. При цьому у магазині радять купувати паливо завчасно, оскільки надалі ціни, за словами консультанта, можуть зростати «дуже швидко».Для населення працює державний сервіс «ДроваЄ», через який можна придбати паливну деревину у державних лісогосподарських підприємств. Ціни тут залежать від породи, регіону, місця відвантаження та умов доставки.ДП «Ліси України» у квітні 2026 року повідомляло, що середня ціна дров для населення та соціальної сфери становила близько 1200 грн за м³.У конкретних лісництвах ціна може бути нижчою або вищою залежно від породи та місця продажу. Наприклад, Галицький національний природний парк станом на 1 липня 2026 року продавав населенню дрова твердих порід по 990 грн за м³, а хвойних та м’яколистяних – по 690 грн за м³.На перший погляд, це дуже вигідні ціни. Проте є нюанс: дешеві дрова не завжди означають дешеве опалення.У соціальних мережах українці скаржаться, що придбану державну деревину потрібно самостійно забрати. Для цього необхідні транспорт, завантаження та розвантаження, а необроблені дрова ще потрібно розпиляти й порубати. У результаті частина економії може нівелюватися витратами на доставку та підготовку деревини до спалювання.Тому й ціни у приватних продавців, які пропонують дрова вже готовими до використання, значно вищі.У Києві актуальні пропозиції дубових дрів можна знайти приблизно за 3750-4300 грн за м³.У Дніпрі цінова ситуація наразі не така гостра, як у столиці. Актуальні пропозиції дубових дров – близько 2700-3000 грн за м³. В окремих продавців колоті дрова коштують 2700 грн за кубометр навалом та 3000 грн за щільно складений кубометр.У Львові пропозиції твердих порід трапляються приблизно в діапазоні 1400-2000 грн за м³, хоча і тут ціна залежить від продавця, породи, обробки та умов доставки.Загалом вартість дров залежить від породи деревини, регіону продажу, способу обробки, вологості та вартості доставки. Твердолистяні породи – дуб, бук і граб – зазвичай коштують дорожче за м’які. Колоті дрова також можуть бути дорожчими за неколоті.Порівняти реальну вартість дров можна, порівнюючи їх із газом за теплотворністю. Державний сервіс «ДроваЄ» зазначає, що один кубометр дубових дров вологістю 12% може замінити близько 334 м³ газу.За нинішньої ціни газу 7,96 грн за м³ така кількість газу коштуватиме приблизно 2659 грн. Водночас кубометр дубових дров у Києві коштує вже понад 4 тис. грн.Для граба показник теплотворності ще вищий – близько 362 м³ газу, або приблизно 2882 грн за нинішньою ціною газу. Для сосни – близько 241 м³ газу.Отже, за нинішніх київських цін дрова вже дорожчі за еквівалентну кількість газу. Наприклад, за ціни 4300 грн за м³ дуб коштує приблизно на 62% дорожче, ніж 334 м³ газу за ціною 7,96 грн за кубометр.Для коректного порівняння, однак, потрібно враховувати не лише ціну палива, а й вологість деревини, спосіб її укладання, доставку та ККД печі чи котла.Якщо говорити про невеликий будинок або дачу площею 50-70 м², для орієнтовного розрахунку можна взяти споживання 1,8-2,8 тис. м³ газу за три зимові місяці.Для будинку площею 50 м² це близько 1,8 тис. м³, а для 70 м² – до 2,8 тис. м³. За ціни газу 7,96 грн за м³ витрати становитимуть приблизно 14,3-22,3 тис. грн за три місяці.Якщо перевести таку кількість тепла у дубові дрова за співвідношенням 334 м³ газу на один кубометр дуба, знадобиться близько 5,4-8,4 м³ дров.За ціни понад 3700 грн за м³, як у Києві, це коштуватиме приблизно 19,4-31,1 тис. грн.Тобто за наведених вихідних даних опалення будинку дубовими дровами за нинішніми київськими цінами може бути дорожчим за опалення газом.У магазині дров, який рекламувала сама Ірина Білик, «Главкому» пояснили, що дуб і граб мають найбільшу тепловіддачу. Саме на них радять звертати увагу, якщо планується опалення приміщення за допомогою котла чи печі.Якщо ж ідеться радше про естетичний ефект, відпочинок біля каміна, продавці радять вільху. Це м’яка порода з меншою тепловіддачею, але вона «дуже гарно й естетично горить».Для опалення приватних будинків експерти радять обирати фасоване кам'яне вугілля. Воно дає стабільне тепло, а його ціна нині становить від 14 000 до 18000 грн за тонну. За своєю теплотворною здатністю одна тонна такого палива еквівалентна приблизно 700-800 м³ природного газу. За нинішнього тарифу на газ, аналогічна кількість енергії з газу обійдеться у 5,6-6,4 тис. грн. Тобто за витратами кам'яне вугілля виходить приблизно у 2,2-3,2 рази дорожчим за газове опалення. Порівняння з дровами теж на користь деревини: еквівалентний тонні вугілля обсяг сухого дуба коштує 7,8-8,9 тис. грн. Тож кам'яне вугілля за 14-18 тис. грн за тонну виходить у 1,6-2,3 рази дорожчим за якісні дрова.Ще одною альтернативою на ринку залишаються торфобрикети, ціна на які становить від 4000 до 11000 грн за одну тонну. Завдяки своїй теплотворній здатності одна тонна торфобрикетів еквівалентна приблизно 440-560 м³ природного газу, та за теплом відповідає 1,3-1,7 м³ дубових дров вартістю 4,8-6,3 тис. грн. Тобто за мінімальної ціни в 4000 грн торфобрикети є близькими за витратами до дров і газу, тоді як за ціни у 11 000 грн вони стають у 1,7-2,5 рази дорожчими за ці види палива.Усі ці розрахунки є орієнтовними. Фактичне споживання в кожному будинку залежить від його площі та утеплення, бажаної температури всередині, погодних умов, вологості дров, а також ККД котла чи печі.Тому співвідношення теплотворності не означає, що кубометр дубових дров і 334 м³ газу дадуть абсолютно однакову кількість корисного тепла у конкретному будинку.

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