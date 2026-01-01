Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю 30 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 30 серпня



У неділю, 30 серпня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі — 10-15°, вдень — 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 30 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Прогноз погоди на 30 серпняУ неділю, 30 серпня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі — 10-15°, вдень — 23-28°.

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