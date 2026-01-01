У Луцьку планують відремонтувати пологовий будинок: що потребує оновлення

Андрій Разумовський разом із генеральною директоркою КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» Ларисою Духневич оглянули Луцький клінічний пологовий будинок.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Обговорили першочергові потреби закладу: облаштування бактеріологічної лабораторії, укриття, оновлення санвузлів, палат, приймального відділення та благоустрій території, зокрема заміна огорожі на території закладу.



Зі слів Андрія Разумовського, жінка як перед пологами, так і після, має відчувати максимальну безпеку. Під час візиту у пологовому оглянули палати, операційні, укриття.



«Ми наведемо тут лад, покращимо ситуацію», – запевнив Андрій Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар міської радиразом із генеральною директоркою КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади»оглянули Луцький клінічний пологовий будинок.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Обговорили першочергові потреби закладу: облаштування бактеріологічної лабораторії, укриття, оновлення санвузлів, палат, приймального відділення та благоустрій території, зокрема заміна огорожі на території закладу.Зі слів Андрія Разумовського, жінка як перед пологами, так і після, має відчувати максимальну безпеку. Під час візиту у пологовому оглянули палати, операційні, укриття.«Ми наведемо тут лад, покращимо ситуацію», – запевнив Андрій Разумовський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію