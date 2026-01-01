У Луцьку планують відремонтувати пологовий будинок: що потребує оновлення
Сьогодні, 20:38
Секретар міської ради Андрій Разумовський разом із генеральною директоркою КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» Ларисою Духневич оглянули Луцький клінічний пологовий будинок.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Обговорили першочергові потреби закладу: облаштування бактеріологічної лабораторії, укриття, оновлення санвузлів, палат, приймального відділення та благоустрій території, зокрема заміна огорожі на території закладу.
Зі слів Андрія Разумовського, жінка як перед пологами, так і після, має відчувати максимальну безпеку. Під час візиту у пологовому оглянули палати, операційні, укриття.
«Ми наведемо тут лад, покращимо ситуацію», – запевнив Андрій Разумовський.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Обговорили першочергові потреби закладу: облаштування бактеріологічної лабораторії, укриття, оновлення санвузлів, палат, приймального відділення та благоустрій території, зокрема заміна огорожі на території закладу.
Зі слів Андрія Разумовського, жінка як перед пологами, так і після, має відчувати максимальну безпеку. Під час візиту у пологовому оглянули палати, операційні, укриття.
«Ми наведемо тут лад, покращимо ситуацію», – запевнив Андрій Разумовський.
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