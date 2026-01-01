У лікарні обірвалося життя Героя з Волині Валентина Колочуна

Колочуна Валентина Сергійовича (19.09.1979 р.н.), стрільця штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А1619.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Прощання з бійцем відбудеться у неділю, 30 серпня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби об 11:00 год.



Останнім місцем спочинку Захисника стане Алея Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 серпня 2026 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. Мечникова внаслідок численних поранень, отриманих під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України, зупинилося серце молодшого сержанта(19.09.1979 р.н.), стрільця штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А1619.Про це повідомив міський голова КовеляПрощання з бійцем відбудеться у неділю, 30 серпня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби об 11:00 год.Останнім місцем спочинку Захисника стане Алея Героїв міського кладовища.Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.

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