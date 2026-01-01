30 серпня на Волині: гортаючи календар

30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник.

ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.

Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).

30 серпня в Україні відзначають День авіації України та День шахтаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Премʼєр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації
29 серпня, 23:19
У ДТП загинула головна редакторка видання «Фокус» Марія Скібінська
29 серпня, 22:04
У лікарні обірвалося життя Героя з Волині Валентина Колочуна
29 серпня, 21:15
У Луцьку планують відремонтувати пологовий будинок: що потребує оновлення
29 серпня, 20:38
Медіа
відео
1/8