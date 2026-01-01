30 серпня на Волині: гортаючи календар

Андрій Сапожник.



ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.



Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).



30 серпня в Україні відзначають День авіації України та День шахтаря.



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