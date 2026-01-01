30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник.
ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
30 серпня в Україні відзначають День авіації України та День шахтаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
30 серпня в Україні відзначають День авіації України та День шахтаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Премʼєр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації
29 серпня, 23:19
У ДТП загинула головна редакторка видання «Фокус» Марія Скібінська
29 серпня, 22:04
У лікарні обірвалося життя Героя з Волині Валентина Колочуна
29 серпня, 21:15