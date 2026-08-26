Від отриманого поранення помер воїн з Волині Олег Філюк
Сьогодні, 09:48
Волинська область отримала ще одну трагічну звістку про те, що російські окупанти забрали життя ще одного оборонця Батьківщини.
Про втрату повідомили на сторінці Цуманської громади.
"Цуманська Громада в скорботі ! На ЩИТІ додому повертається Захисник України, молодший сержант Філюк Олег Степанович 09.07.1975 р.н., житель села Гремʼяче, який помер 26.08.2026 року внаслідок отримання поранення несумісного з життям в районі н. п. Угроїди Сумського району Сумської області", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.
Детальнішу інформацію про прощання з захисником повідомимо пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Героя.
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Про втрату повідомили на сторінці Цуманської громади.
"Цуманська Громада в скорботі ! На ЩИТІ додому повертається Захисник України, молодший сержант Філюк Олег Степанович 09.07.1975 р.н., житель села Гремʼяче, який помер 26.08.2026 року внаслідок отримання поранення несумісного з життям в районі н. п. Угроїди Сумського району Сумської області", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.
Детальнішу інформацію про прощання з захисником повідомимо пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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