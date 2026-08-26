Від отриманого поранення помер воїн з Волині Олег Філюк

Волинська область отримала ще одну трагічну звістку про те, що російські окупанти забрали життя ще одного оборонця Батьківщини.Про втрату повідомили на сторінці Цуманської громади."Цуманська Громада в скорботі ! На ЩИТІ додому повертається Захисник України, молодший сержант09.07.1975 р.н., житель села Гремʼяче, який помер 26.08.2026 року внаслідок отримання поранення несумісного з життям в районі н. п. Угроїди Сумського району Сумської області", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.Детальнішу інформацію про прощання з захисником повідомимо пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Героя.