Від отриманого поранення помер воїн з Волині Олег Філюк

Від отриманого поранення помер воїн з Волині Олег Філюк
Волинська область отримала ще одну трагічну звістку про те, що російські окупанти забрали життя ще одного оборонця Батьківщини.

Про втрату повідомили на сторінці Цуманської громади.

"Цуманська Громада в скорботі ! На ЩИТІ додому повертається Захисник України, молодший сержант Філюк Олег Степанович 09.07.1975 р.н., житель села Гремʼяче, який помер 26.08.2026 року внаслідок отримання поранення несумісного з життям в районі н. п. Угроїди Сумського району Сумської області", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.

Детальнішу інформацію про прощання з захисником повідомимо пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Героя.

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Теги: Волинь, Цумань, Грем'яче, Олег Філюк, смерть, поранення, війна, втрата
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