Понад рік невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Павловського





Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.



"З сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні підтвердилась загибель нашого земляка із Турійська, солдата ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Вячеславовича (14.10.1996 р.н.). Сергій вважався зниклим безвісти з 7 травня 2025 року", - про це йдеться на сторінці селищної ради.



Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.



У зв’язку із трагічною подією в громаді оголошено триденну жалобу.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель на війні молодого захисника з Турійської громади.Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради."З сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні підтвердилась загибель нашого земляка із Турійська, солдата(14.10.1996 р.н.). Сергій вважався зниклим безвісти з 7 травня 2025 року", - про це йдеться на сторінці селищної ради.Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.У зв’язку із трагічною подією в громаді оголошено триденну жалобу.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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