Понад рік невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Павловського
Сьогодні, 11:29
Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель на війні молодого захисника з Турійської громади.
Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.
"З сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні підтвердилась загибель нашого земляка із Турійська, солдата ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Вячеславовича (14.10.1996 р.н.). Сергій вважався зниклим безвісти з 7 травня 2025 року", - про це йдеться на сторінці селищної ради.
Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.
У зв’язку із трагічною подією в громаді оголошено триденну жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.
"З сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні підтвердилась загибель нашого земляка із Турійська, солдата ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Вячеславовича (14.10.1996 р.н.). Сергій вважався зниклим безвісти з 7 травня 2025 року", - про це йдеться на сторінці селищної ради.
Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.
У зв’язку із трагічною подією в громаді оголошено триденну жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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