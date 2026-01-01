Понад рік невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Павловського

Понад рік невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Павловського
Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель на війні молодого захисника з Турійської громади.

Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.

"З сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні підтвердилась загибель нашого земляка із Турійська, солдата ПАВЛОВСЬКОГО Сергія Вячеславовича (14.10.1996 р.н.). Сергій вважався зниклим безвісти з 7 травня 2025 року", - про це йдеться на сторінці селищної ради.

Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено пізніше.

У зв’язку із трагічною подією в громаді оголошено триденну жалобу.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Турійськ, загибель, Сергій Павловський
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