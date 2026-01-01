Сили оборони уразили аеродром та один із найбільших НПЗ рф





Про це повідомляє



За попередніми даними телеграм-каналів, удари припали на район критично важливих установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та установки гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.



НПЗ «Кірішнефтеоргсінтез» повністю інтегрований у структуру російської нафтової компанії «Сургутнефтегаз». Це один із найбільших нафтопереробних заводів на північному заході РФ. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік, або близько 400 тис. барелів на добу.



Під ударом також був Єйськ. Там дрони атакували військове містечко та військовий аеродром, де сталася детонація. За словами місцевих жителів, вона тривала понад годину. Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу в Єйську.



На аеродромі в Єйську дислокується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ. Тут розташований наземний випробувально-тренувальний комплекс НИТКА – авіаційна система, що імітує палубу авіаносця та використовується для тренувань зі зльоту й посадки палубної авіації.



У Брянську дрони, ймовірно, влучили в пускову установку ППО та сталася вторинна детонація.



Нагадаємо, українська воєнна розвідка встановила, що через удари України по НПЗ Росія вже імпортувала 70 тис. тонн авіапалива для військових літаків. Паливо Jet A-1 надходило з портів Південної Кореї та Єгипту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 30 серпня Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Кірішнефтеоргсінтез» у місті Кіріши Ленінградської області Росії. Попередньо, на підприємстві пошкоджені ключові установки.Про це повідомляє Zaxid.net , посилаючись на моніторингові телеграм-канали.За попередніми даними телеграм-каналів, удари припали на район критично важливих установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та установки гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.НПЗ «Кірішнефтеоргсінтез» повністю інтегрований у структуру російської нафтової компанії «Сургутнефтегаз». Це один із найбільших нафтопереробних заводів на північному заході РФ. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік, або близько 400 тис. барелів на добу.Під ударом також був Єйськ. Там дрони атакували військове містечко та військовий аеродром, де сталася детонація. За словами місцевих жителів, вона тривала понад годину. Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу в Єйську.На аеродромі в Єйську дислокується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ. Тут розташований наземний випробувально-тренувальний комплекс НИТКА – авіаційна система, що імітує палубу авіаносця та використовується для тренувань зі зльоту й посадки палубної авіації.У Брянську дрони, ймовірно, влучили в пускову установку ППО та сталася вторинна детонація.Нагадаємо, українська воєнна розвідка встановила, що через удари України по НПЗ Росія вже імпортувала 70 тис. тонн авіапалива для військових літаків. Паливо Jet A-1 надходило з портів Південної Кореї та Єгипту.

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