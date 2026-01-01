«Надіюся, що живий»: мама зниклого безвісти воїна з Волині 4 роки чекає сина з фронту

Синіз села Дерно Луцького району —, військовослужбовець 14 механізованої бригади. Добровольцем пішов воювати: обороняв Київщину, Миколаївщину, Херсонщину, Запорізьку й Донецьку області. Навесні 2022-го волинянин, у віці 28 років, боєць зник безвісти.Напередодні Всесвітнього дня зниклих безвісти, що відзначається щороку 30 серпня, спогадами про сина та надією на те що він живий, жінка поділилась із журналістами Суспільного.Дмитро, розповіла мама захисника, гарно навчався у школі, прислуговував у церкві, любив тварин. Після отримання повної середньої освіти навчався в Шацькому лісовому фаховому коледжі. У місті Золочів на Львівщині як нацгвардієць отримав сержантське звання.«Разом зі мною Діма ходив в церкву. І це не так що один раз — кожну неділю. В школі він зірок не збирав, як усі хлопці — побігати, м'яча поганяти. Діма любив фізику, інформатику, йому давали за це і грамоти. Я не знаю як ту фізику можна любити! І він пішов вчитися на геодезію», — розповіла Лідія Марчук.Мама воїна Лідії Марчук вишила для сина вишиванку. Суспільне ЛуцькУ цивільному житті волинянин працював брокером у митній службі в місті Ковелі, де проживав. Коли розпочалася повномасштабна фаза війни з РФ, пригадала Лідія, Дмитро зібрав речі та приєднався до 14 бригади.«Я довго думала, що Діма під Білоруссю. А це ж зразу їхня 14 бригада під Києвом була: обороняли вони село. Не він мені казав, а ті що були рядом. Діма — він сержант, і не здали вони село. І Діму нагородили нагородою. Вони воювали проти вагнерівців, і чеченці, і кадировці були. Потім вони пішли на південь Миколаїв чи Херсон, Запоріжжя, і Донецьк. Оце кінчився його шлях...» — сказала мама воїна.Дмитро Мельник зник безвісти 20 травня 2022 року в селищі Володимирівка Донецької області. Зі слів Лідії Марчук, Дмитра одразу почали шукати — зверталися у військову частині, госпіталі, контактували з його побратимами, однак безрезультатно.«Ми не стали чекати повідомлення, дочка одразу поїхала у військову частину. Шукали ми по госпіталях. А хлопці кажуть: «Треба було на підмогу в інший підрозділ і ніхто не хотів іти, Діма встав і оцей з Луцька "Білий" — і пішли». Другі кажуть, що по воду пішли, другі, що сухпайки пішли получати. І на цьому крах. Я надіюся, що він живий», — сказала бійця.Родини безвісти зниклих Олицької громади, серед яких — Дмитро Мельник, у жовтні 2024 року заснували об'єднання, розповіла мешканка громади«Родин все більше і більше, пропадали безвісти, і серед перших — Мельник Дмитро. Він зник в Донецькій області. Мама старша, в неї немає можливості їздити на зустрічі, у військову частину. Ми щотри місяці пишемо звернення на Лубінця, в СБУ. Наразі нічого про нього не відомо, збігів ДНК немає...» — зазначила волинянка.«Надіюся, що він живий»: мама зниклого безвісти воїна з Волині чотири роки чекає сина з фронтуІрина Карпович. Суспільне ЛуцькЗі слів Ірини Карпович, в Олицькій громаді станом на кінець серпня 2026 року є 44 військовослужбовці, котрі зникли безвісти за особливих обставин.Мама воїна Лідія Марчук сподівається, що син живий, і чекає на його повернення додому.