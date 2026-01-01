Яка погода буде в останній день літа у Луцьку та на Волині





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 28-30°.



На території Волинської області також варто очікувати мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість 2-4 км, в тумані 500-800 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність у Луцьку та на території Волинської області в понеділок, 31 серпня.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 28-30°.На території Волинської області також варто очікувати мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість 2-4 км, в тумані 500-800 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°

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