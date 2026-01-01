У Луцьку врятували пораненого лебедя. ФОТО
Сьогодні, 19:19
У Луцьку рятувальники допомогли пораненому лебедю.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У суботу, 29 серпня, рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Гнідавській на проїжджій частині дороги перебуває поранений лебідь.
Вогнеборці обережно спіймали птаха та передали його працівникам зоопарку для подальшої допомоги й догляду.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У суботу, 29 серпня, рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Гнідавській на проїжджій частині дороги перебуває поранений лебідь.
Вогнеборці обережно спіймали птаха та передали його працівникам зоопарку для подальшої допомоги й догляду.
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