В Україні поховали жертв Волинської трагедії, вбитих 83 роки тому

У неділю, 30 серпня, у Волинській області поховали польських жертв Волинської трагедії. На церемонії присутні родичі загиблих, а також українські та польські політики.Для сусідньої країни ця подія має дуже велике значення. Про це пише RMF24.У липні та серпні 2026 року проходили ексгумаційні роботи на території Волинської області. Знайдені останки 55 жертв поховають на польському цвинтарі в Острувках. Їх помістять в одну з двох братських могил, створених під час попередніх ексгумацій, які проходили у 1992, 2011 та 2015 роках.На церемонії були присутні родини вбитих та представники польської та української влади. Поховання відвідали віцеспікер Сейму, міністр культури та національної спадщинита віцепрезидент Інституту національної пам'яті докторТакож були присутні експрем'єр-міністрта голова Комітету Сейму у закордонних справах. Серед українських політиків на церемонії був віцеміністр культуриЗаступник президента Інституту національної пам'яті назвав цей день справді важливим для Польщі. Він розповів, що масові поховання, виявлені під час розкопок в Острувках та Волі Островєцькій, виявили останки багатьох жінок та дітей.Збережена документація, історичні джерела та спогади відповідають тому, що ми фактично знаходимо тут під час пошуків та подальших ексгумаційних робіт. Цей надзвичайно високий відсоток дітей та жінок свідчить про те, що це був просто спланований та холоднокровний геноцид,– заявив Кароль Полейовський.В Інституті національної пам'яті Польщі називають інциденти в Острувках та Волі Отсровєцькій – одними з найгірших епізодів Волинської трагедії.