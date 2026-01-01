На Волині в аварії постраждав неповнолітній

На Камінь-Каширщині встановлюють обставини ДТП з неповнолітнім.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилась 30 серпня, в Козлиничах.20-річний водій Славути сів за кермо в стані сп’яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки та скоїв зіткнення з металевим парканом.У результаті неповнолітній пасажир, 2008 року народження, отримав травми, забійні рани, інші тілесні ушкодження та був госпіталізований.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст.286-1 КК України.