На Волині в аварії постраждав неповнолітній
Сьогодні, 09:38
На Камінь-Каширщині встановлюють обставини ДТП з неповнолітнім.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 30 серпня, в Козлиничах.
20-річний водій Славути сів за кермо в стані сп’яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки та скоїв зіткнення з металевим парканом.
У результаті неповнолітній пасажир, 2008 року народження, отримав травми, забійні рани, інші тілесні ушкодження та був госпіталізований.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст.286-1 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 30 серпня, в Козлиничах.
20-річний водій Славути сів за кермо в стані сп’яніння. Під час руху чоловік не врахував дорожньої обстановки та скоїв зіткнення з металевим парканом.
У результаті неповнолітній пасажир, 2008 року народження, отримав травми, забійні рани, інші тілесні ушкодження та був госпіталізований.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст.286-1 КК України.
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