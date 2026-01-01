Федоров запропонував США створити «армію дронів» в обмін на ракети до Patriot
Сьогодні, 09:30
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що готовий допомогти Сполученим Штатам створити власну «армію дронів». Натомість він просить надати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot.
Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, пише Громадське.
Федоров поки не коментував, чи зустрінеться він із кимось з адміністрації Трампа під час перебування у Вашингтоні, але сказав, що був би «дуже радий допомогти Америці створити армію дронів — особливо в обмін на Patriot».
Видання зазначає, що під час перебування у столиці США Федоров веде переговори з великою кількістю потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях.
Увагу інвесторів Федоров хоче спрямувати на розробку бойової робототехніки для фронту, створенні дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими БпЛА, а також виробництві недорогих ракет зі штучним інтелектом.
«Нам потрібно більше реактивних дронів, потрібні дешеві ракети, ракети зі штучним інтелектом. Інакше вести будь-який діалог із путіним не можна... Він розуміє тільки силу», — сказав він.
Ексміністр також заявив, що, допомагаючи інноваціям в арміях країн-партнерів, сподівається на співпрацю у сфері протиповітряної оборони, якої наразі бракує Києву. Федоров розповів, що шукатиме консультативні посади в інших країнах-партнерах, можливо, включно з Францією та США.
Нещодавно стало відомо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто й став його радником щодо оборонних інновацій.
До того він відкидав альтернативні посади в Україні, які йому пропонував президент Володимир Зеленський, вважаючи їх такими, що не мають реальних повноважень.
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Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, пише Громадське.
Федоров поки не коментував, чи зустрінеться він із кимось з адміністрації Трампа під час перебування у Вашингтоні, але сказав, що був би «дуже радий допомогти Америці створити армію дронів — особливо в обмін на Patriot».
Видання зазначає, що під час перебування у столиці США Федоров веде переговори з великою кількістю потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях.
Увагу інвесторів Федоров хоче спрямувати на розробку бойової робототехніки для фронту, створенні дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими БпЛА, а також виробництві недорогих ракет зі штучним інтелектом.
«Нам потрібно більше реактивних дронів, потрібні дешеві ракети, ракети зі штучним інтелектом. Інакше вести будь-який діалог із путіним не можна... Він розуміє тільки силу», — сказав він.
Ексміністр також заявив, що, допомагаючи інноваціям в арміях країн-партнерів, сподівається на співпрацю у сфері протиповітряної оборони, якої наразі бракує Києву. Федоров розповів, що шукатиме консультативні посади в інших країнах-партнерах, можливо, включно з Францією та США.
Нещодавно стало відомо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію очільника Міноборони Італії Гвідо Крозетто й став його радником щодо оборонних інновацій.
До того він відкидав альтернативні посади в Україні, які йому пропонував президент Володимир Зеленський, вважаючи їх такими, що не мають реальних повноважень.
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