Ціни на сливи стрімко падають





За інформацією учасників ринку, на сьогоднішній день попит з боку місцевих оптових компаній на ці фрукти залишається доволі низьким, тоді як обсяги пропозиції цих кісточкових на ринку продовжують зростати внаслідок сезонного чинника.



Так, на сьогоднішній день ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в межах 15-35 грн/кг ($0,34-0,79/кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.



Варто зазначити, що висока температура повітря сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що також чинить додатковий тиск на ціни.



На сьогоднішній день сливи в Україні надходять у продаж уже в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці серпня минулого року. При цьому садівники не виключають, що за таких обставин будуть змушені й надалі йти на поступки покупцям та знижувати ціни в цьому сегменті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку України спостерігається надлишкова пропозиція слив із місцевих господарств, що чинить суттєвий тиск на ціни в цьому сегменті, повідомляють аналітики проєкту EastFruit За інформацією учасників ринку, на сьогоднішній день попит з боку місцевих оптових компаній на ці фрукти залишається доволі низьким, тоді як обсяги пропозиції цих кісточкових на ринку продовжують зростати внаслідок сезонного чинника.Так, на сьогоднішній день ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в межах 15-35 грн/кг ($0,34-0,79/кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.Варто зазначити, що висока температура повітря сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що також чинить додатковий тиск на ціни.На сьогоднішній день сливи в Україні надходять у продаж уже в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці серпня минулого року. При цьому садівники не виключають, що за таких обставин будуть змушені й надалі йти на поступки покупцям та знижувати ціни в цьому сегменті.

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